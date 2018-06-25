«Чувствовал себя плохо»: супруга Никиты Белых прокомментировала его этапирование в колонию

СЕГОДНЯ 13:20 2018-06-25T13:31:29+03:00

По словам Екатерины Белых, ее мужа осмотрел врач в изоляторе, но не сопровождает по пути в исправительное учреждение

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В ночь на понедельник, 25 июня, осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию для отбывания наказания. По словам его супруги Екатерины Белых, политика осмотрел врач в изоляторе, но не сопровождает по пути в исправительное учреждение.

«С учетом того, что нам, правозащитникам, не раз озвучивали, что Никита будет в сопровождении врача, для нас является сейчас очень неприятным сюрпризом то, что не сдержано это обещание, обязательство озвученное», - рассказала Екатерина в интервью Радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что перед этапированием ее супруга осмотрел врач изолятора «Лефортово».

Экс-губернатор Кировской области Никита БелыхФото: Михаил ФРОЛОВ

«Врачи изолятора «Лефортово», к сожалению, мне не отчитываются. Мне тоже очень хотелось бы понимать. Но у нас есть возможность узнавать эту информацию только по факту», - добавила Белых.

Она отметила, что сейчас вместе с адвокатами ждет информации о том, куда именно этапировали мужа.

«В самое ближайшее время мы поймем, куда Никиту Юрьевича этапировали, вместе с адвокатами. И, соответственно, поедем, видимо, туда. И я попробую наискорейшим образом добиться свидания», - подчеркнула Екатерина.

Она добавила, что общалась с экс-губернатором на прошлой неделе, и он сообщил, что чувствует себя плохо.

Напомним, 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за взятку в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По эпизоду получения взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого Белых был оправдан.