Ненакрашенная Семенович получает от фанатов предложения руки и сердца

СЕГОДНЯ 19:10 2018-06-25T18:22:24+03:00

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38-летняя певица постоянно на слуху. В сети то и дело рассказывают об очередном ухажере Анны или о том, что она попала в больницу из-за своей груди. Очень многое на поверку оказывается лишь слухами, хотя то, что у Семенович поклонников хоть отбавляй — чистая правда.

ann_semenovich Анна Семенович: "Утро, моё любимое время суток".

Многие девушки, которые постоянно красятся, боятся показаться в обществе без грима. Чтобы не выглядеть бледной молью где-нибудь на море, дамы делают себе перманентный макияж или наращивают ресницы. Звезды, на которых смотрят и равняются, на гримеров и парикмахеров тратят целые состояния. Стилисты действительно могут преобразить знаменитость с помощью мастерски исполненного макияжа и отлично уложенных волос. Плюс наряд и образ готов. Но на отдыхе звезды обходятся без стилистов. Вот им и приходится выкладывать фото себя обыкновенных.

ann_semenovich "Люблю розовый окрас , ношу розовые очки , верю в любовь и кайфую от жизни".

Анна Семенович, «прикормившая» фанатов постоянными обновлениями в соцсети, опубликовала снимок себя ненакрашенной и без прически. Лишь прозрачный блеск на губах и ветер, раздувающий локоны.

ann_semenovich Анна Семенович

Естественный вид певицы восхитил подписчиков. Анне пишут не только одни комплименты. Под этим снимком без грима поклонники Семенович зовут ее замуж! Разумеется, артистка отправилась отдыхать не в одиночестве. Кто рядом с ней, Анна не раскрывает.