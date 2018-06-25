Станислав Черчесов: "Нельзя было так вальяжно начинать матч"

СЕГОДНЯ 20:15 2018-06-25T20:50:39+03:00

Наставник нашей команды после матча был серьезен и сказал, что Уругвай не преподнес каких-то сюрпризов

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После своего первого поражения на чемпионате мира Станислав Черчесов появился на пресс-конференции достаточно бодрым шагом.

- Добрый вечер! - серьезно сказал Черчесов, усаживаясь к микрофону.

А потом пошли вопросы.

- Две замены в стартовом составе читались легко. Можете сказать, почему так решили сделать?

- Потому что мы так решили - Марио набегался в прошлой игре. Крайние защитники у нас активны во время. У Жиркова есть проблемы с голеностопом. Смольникову дали поиграть, т.к. Марио отдал много сил игре. Миранчук вышел, потому что Головин не играл из-за карточки. Когда Смолов выходил на замену, я просил быть аккуратнее, чтобы карточка не привела к дисквалификации.

- Я думаю, вы поработаете над тем, чтобы восстановить уверенность команды. Что-то нужно будет сделать?

- Да даже вдесятером команда бежала, и мы в меньшинстве усилили атаку, чтобы появился шанс для гола, даже двух. Но команда психологически крепка, чтобы поражение пережить. Сейчас надо перелопатить все внутри. Внутреннее состояние, с которым игрок подходит к матчу - это важно. Это нам сначала не удалось. Нельзя начинать такие матчи настолько, чуть-чуть, вальяжно.

- А вас беспокоит то, что ваша команда сделала ошибку, вас сразу наказали?

- Когда такие ошибки делают, то даешь сопернику шанс проявить себя. Вчера 25 минут отрабатывали стандарты, а сегодня это не удалось предотвратить. А с прошлыми командами мы играли грамотно.

- Мы играем 1 июля в "Лужниках", а не 30 июня в Сочи. Стадион больше, поддержка больше. Может к счастью?

- Если бы от этого все зависело, мы бы построили стадионы в пять раз больше. От размера стадиона ничего не зависит. Но мы хотели сегодня выиграть и мы не смотрели ни на что. Лучше сегодня три, чтобы уже меньше говорить на какие-то темы. А "Лужники" - мой стадион!

- Вы сказали, что сегодня допускали ошибки. Вы можете сказать, какие преимущества были у Уругвая?

- Понятно, что игроки у них, у нас - тоже неплохие. Мне моя команда понравилась тем, как отреагировала на результат. Мы вдесятером грамотно играли. У соперника есть стандарты и этим они пользуются. Мы просто знаем, что они это умеют делать. Никаких сюрпризов не было. Сами себе все придумали. На таком уровне тяжело отыгрываться.

- Нет ли в команде проблем со здоровьем?

- Слово "проблема" в нашем лексиконе нету. Сейчас пройдут допинг-контроль, улетаем потом в Москву. Болячки сразу после игры не появляются.

Напомним, что сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Уругвай - Россия.