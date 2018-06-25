Юнус-Бек Евкуров: Майор Бек, которого сыграет в кино Гоша Куценко, надеюсь, будет без моих усов

СЕГОДНЯ 20:40 2018-06-25T22:28:23+03:00

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Гоша Куценко в роли... Юнус-Бека Евкурова. Правда, главного героя в новом художественном фильме зовут немного по-другому - Бек Етхоев. Но факты, которые будут отражены в киноленте, имеют вполне реальную историческую основу... Речь - о событиях мая - июня 1999-го, когда российские десантники под командованием майора Юнус-Бека Евкурова - «под носом у НАТО» - совершили стремительный марш-бросок на аэродром «Слатина» в столице Косово Приштине.

Узнав обо всем об этом, я тут же позвонил своему Герою - генералу Евкурову...

- Алло! Юнус-Бек, здравствуйте! Я порадовался, что наконец-то наш кинематограф отечественный обратился к таким образам, как мой герой – Юнус-Бек Евкуров. Вы сразу дали согласие, да, чтобы ваш образ использовали и в кино? Или это от вас уже не зависит?

- Во-первых, это от меня не зависит. Во-вторых, я не сторонник того, чтобы конкретно именно меня популяризировали в этом фильма. В-третьих, насколько мне известно, авторы хотят создать образ российского офицера. И задача у них - сохранить память о тех событиях и о тех 300 воинах-десантниках, которые выполнили свою задачу. Это-то тебе ясно!

- Да! Но героя-то Гоши Куценко зовут Бек.

- Это я не знаю. Но там… дело-то в другом. Важно то, что это историческое событие, марш-бросок, действия батальона - увековечивается в памяти. Это важно. И в документальных, и в художественных образах.

- А Гоша Куценко, который будет играть Евкурова, как все пишут, он с вами общался, вы уже говорили с ним на эти темы?

- Мы общались несколько раз - по конкретному поводу. Он просто перед тем, как разрабатывать сценарий, у меня спрашивал, какие-то вопросы задавал...

Героя Куценко в картине зовут Бек Етхоев. Фото Валерий Васильев

- Интересно, вы журналистам-то не все рассказываете, товарищ генерал, как все тогда происходило. Секретничаете. А Гоше Куценко все рассказали?

- С Гошей мы разговаривали не по конкретному там действию батальона, не по самой операции, - а по некоторым моментам сценария. То есть - я выступил консультантам по военным, но вовсе не секретным вопросам. Где-то Гоша, может, недопонимал, я на некоторые вопросы его ответил. И рекомендовал, в том числе, людей, которые лучше об этом деле знают. И у которых больше времени для того, чтобы консультировать.

- И еще... В моем представлении генерал Евкуров – это такой человек военный, жесткий довольно-таки. А Гоша – он все-таки мягкий. Вы говорите без акцента по-русски, а Гоша – у него какой-то южнорусский акцент. Он будет как-то над образом работать?

- Это твое, Саша, воображение, что я жесткий и так далее. Нет, я не жесткий, я нормальный. И Гоша такой же. Поэтому здесь же вопрос не в том, кто какой имеет характер или привычки в жизни. А главный вопрос в том, как человек входит в образ другого человека, своего героя, чтобы сыграть роль. А Гоша имеет огромный опыт…

Афиша картины "Балканский рубеж".

- Гоша Куценко не говорил вам, будет ли он какой-то грим накладывать, чтобы его Бек как-то на Юнус-Бека все же был похож? Усы у киношного Бека будут? И потом - у вас все-таки жесткие волосы на голове, а он - бритый.

- Да нет, навряд Гоше нужны усы. (смеется) Во-первых, я это не обсуждал. Во-вторых - мы же говорим не о конкретном человеке на экране, а об образе в целом. Поэтому не надо «рисовать» каждого, а потом смотреть - кто на кого как похож. В этом нет никакой необходимости. Просто - это увековечивание памяти, события - исторического масштаба.

Гоша Куценко на съемках картины о событиях в Косово. ФОТО Валерий Васильев.

- Вот, благодаря журналистам, сейчас все «раззвонили» уже, и мы тоже - что Гоша Куценко сыграет Евкурова. А не получится ли так, что фильм выйдет, и, допустим, я увижу, что там не тот Евкуров, кого ожидал на экране? И буду жалобу, что ли, писать...

- Нет, там как раз не будет никакого Евкурова! Причем здесь Евкуров? А жаловаться или нет - это дело Гамова...

- Евкурову жаловаться.

- Да. (смеется) Давай - попробуй и так.

- Вы меня возьмете на премьеру-то?

- Ну, давай дождемся фильма сперва. А потом, если Гоша пригласит, пойдем. Если не пригласит – не пойдем. Я не знаю, пригласит он нас или нет.

- Спасибо, товарищ генерал, огромное. Будем с нетерпением ждать воплощения вашего