Гоша Куценко: Я играю не конкретно Юнус-Бека Евкурова, но работал над ролью под его командирским присмотром

25 Июнь 23:45 2018-06-25T23:54:26+03:00

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Как уже сообщала "Комсомолка", режиссер Андрей Волгин снимает "Балканский рубеж" - фильм, о знаменитом "Марш-броске на Приштину", операции сводного батальона ВДВ Вооруженных сил России в Косово в июне 1999 года - тогда наши десантники взяли под контроль аэропорт «Слатина».

- Это история о том времени, очень непростом для России, - поделился с нами один из создателей фильма, исполнитель одной из центральных ролей Гоша Куценко. - Мы к 1999-му были уже «нивелированы» НАТО, мы стояли на самом отдаленном месте как миротворцы, с нами, в общем-то, не считались особо. Ну, если они развернули бомбардировки Белграда – вы понимаете, что происходило!?

Факты, которые будут отражены в киноленте, имеют вполне реальную историческую основу. Фото: Валерий Васильев

Это первый раз бомбили Европу после Великой Отечественной! Гибли люди, более двух тысяч человек погибло. Бомба залетела даже в роддом, в больницу… Сербы помнят эти дни и чтут память борцов и погибших...

А "Марш-бросок на Приштину" - это был первый сигнал о том, что Россия поднимает голову и уходит от той «политики смирения», которую ей прописали, и от той «дорожной карты», которую нам «всучили». Мы ее разорвали!

В России наступали новые времена. И, если помните, через полгода премьером, а потом - и исполняющими обязанности главы государства стал Владимир Путин.

- Этот фильм - только о "марш-броске"?

- Да, речь идет о «броске» наших десантников, но этому предшествовала спецоперация, по освобождению подходов к этому аэродрому...

Наши не могли туда просто прийти. Поэтому - действовала спецгруппа.

Это была такая непростая операция – ребята, которые ехали в колонне, они были полны решимости принять бой. Это и есть как бы «механизм» картины – военная ее часть.

- И вы играете роль Юнус-Бека Евкурова, участвовавшего тогда в том историческом "броске"...

- Я играю не конкретно Евкурова, мой образ - без "портретного сходства", разумеется.

Я дружен с Юнус-Беком, провел с ним не одну беседу - в том числе и на эти темы. И работал над этой ролью - как бы с помощью его командирских наставлений.

- А как оказался на съёмках знаменитый югославский "индеец" Гойко Митич?

- Гойко Митич играет местного полицейского- серба. Героическая роль патриота своей страны...

Гоша Куценко и Гойко Митич

- Как и все советские ребята, вы, конечно, смотрели фильмы с его участием?

- Да, безусловно! Смотрел, конечно, на его Чингачгука, и все мы мечтали стать такими же красивыми, стройными – такими же героями, как он. Ну, вот судьба наконец-то свела нас. Я познакомился с чудесным человеком, мастером своего дела - бодрый, непьющий, веселый, в отличной физической форме!

- Гоша, большое вам спасибо за интервью! И завершающий вопрос - этот ура-патриотический фильм...

- Нет, нет, ну что вы! Безусловно, мы взрослые люди, и я с болью всегда начинаю смотреть такого рода фильмы, рассчитанные на такого… проходящего зрителя. Нет, это глубокое, умное кино.

По жанру – героическая драма. Это такой редкий жанр, который у нас вообще был не в ходу. Да, безусловно, там есть «экшн». Это «экшн-драма». Конечно, российкий флаг на БТРе, который пересекает Европу – это имеет значение. Каждый раз, когда появляется флаг, люди начинают думать о своей Родине и вспоминают, кто они на этой земле.

Эта история не о «пропаганде», а - о сути, о личном примере человека-патриота.

Гоша Куценко 00:00 00:00

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