Канье Уэст: Ким Кардашьян собиралась развестись со мной

СЕГОДНЯ 14:13 2018-06-26T14:19:18+03:00

По словам музыканта, их конфликт с женой был связан с его выступлением на TMZ Live Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Не так давно, Канье Уэст признался, что у него были проблемы со психикой, из-за чего ему пришлось обратиться к врачу, однако, даже после профессиональной помощи, супругу Ким Кардашьян было трудно общаться с окружающими. Почти в это же время у нее возникли серьезные проблемы в семье, причем, конфликты с Ким достигли такого накала, что звездная пара даже думала о разводе.

По словам музыканта, их конфликт с женой был связан с его выступлением на TMZ Live. В нем он заявил, что рабство было осознанным выбором людей.

«Все в один момент стало плохо, и я это ощущал. Мне было не по себе, и я начал разговаривать с другими членами нашей семьи и интересоваться их мнением», — рассказал журналистам Канье.

«Я спрашивал у всех: ''Ким действительно хочет уйти от меня?''. Тогда эта проблема стала для меня самой серьезной, хотя в действительности мои слова просто вырвали из контекста», — объяснил Канье, но так и не объяснил, как ему удалось договориться с Ким. Таким образом, новое интервью Уэста стало первым, в котором он признал, что они далеко не всегда ладят с Кардашьян.

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До встречи с Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст весил больше 95 кг и считал себя мечтой любой женщины. Он и сейчас так считает, только теперь эта самая мечта должна быть спортивной, подтянутой и хорошо выглядеть на снимках, где звезда предстает с обнаженным торсом. Эту мысль супругу внушила главная знаменитость инстаграма и его жена – Ким Кардашьян. (подробности)