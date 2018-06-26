Композитор Михаил Муромов: «Когда я спел «Яблоки на снегу», он сказал: «Это сразу десятка!»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-06-26T14:58:44+03:00

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«Над землей летели лебеди», «Я тебя своей Аленушкой зову», «Расскажи мне, мама», «Я тебя рисую», - мы с удовольствием подхватываем эти знакомые строчки, часто не подозревая, что автор стихов, которые давно превратились в шлягеры, поэт Андрей Дементьев. Он с готовностью отдавал стихи композиторам и певцам, без всякого поэтического апломба считая, что так они по-настоящему уйдут в народ. Чаще других музыку к ним писал композитор и певец Михаил Муромов.

- Это огромная утрата для литературы. А для людей – еще больше. Потому что такого светлого человека трудно встретить, - сказал «КП» Михаил Муромов. - В первую очередь он был человеком. Замечательным, широким, милым, улыбчивым, танцующим до последних лет.

Андрей Дементьев с готовностью отдавал стихи композиторам и певцам, без всякого поэтического апломбаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- А как вы познакомились?

- Мы рядом жили. Я на Спасской снимал квартиру, а он жил в Астраханском переулке в писательском доме. Практически на улице познакомились. Он мне дал свое стихотворение «Стюардесса», а когда я сделал песню, она сразу стала популярной, причем, даже без радио, потому что стала звучать во всех самолетах - тогда в самолетах крутили музыку. И после «Стюардессы» он мне подарил свою книжку. И из этой книги у меня получилось сразу 12 песен, включая те же «Яблоки на снегу». Это стихи 1976 года. Просто я попросил их чуть-чуть переделать, а он очень легко шел на уступки композиторов. Мы вместе сели, просчитали, и песня работает до сих пор. А ей уже 31 год!

- А какие песни больше всего Андрею Дмитриевичу нравились?

- Когда я спел ему «Яблоки» по телефону, он сказал: «Так, это десятка, даже думать не будем». Я к нему домой часто приходил - он был очень хлебосольный хозяин, улыбчивый, милый. Нам всем будет не хватать его.

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