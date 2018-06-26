Умер поэт Андрей Дементьев, он меньше месяца не дожил до своего 90-летия

СЕГОДНЯ 11:35 2018-06-26T12:55:13+03:00

Андрей Дементьев умер в одной из московских больниц после долгой болезни [видео]

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Во вторник, 26 июня, умер Андрей Дементьев - известный поэт, радио- и телеведущий. 89-летний мужчина скончался в одной из московских больниц. Об этом сообщил информированный источник в медицинских кругах.

"Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет", - передает "Интерфакс" со ссылкой на собеседника.

Андрей Дементьев - Близкие стихи.

Супруга Дементьева Анна Пугач также подтвердила, что артист скончался.

Дементьев более десяти лет являлся главным редактором журнала "Юность"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное – в нем была сила духа и любовь к жизни", — цитирует РИА Новости жену поэта.

По ее словам, Андрей Дмитриевич хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве

Андрей Дементьев - Я ненавижу в людях ложь....

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 10 июня поэт был экстренно госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья. У мужчины наблюдались осложнения воспалительного заболевания. Более подробной информации не поступало.

Андрей Дмитриевич входил в Союз писателей Советского союза и был утвержден почетным членом Российской академии художествФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Дементьев считается одним из самых видных советских поэтов второй половины XX века. Будучи лауреатом Государственной премии СССР, он на протяжении более десяти лет являлся главным редактором журнала "Юность". Также Андрей Дмитриевич входил в Союз писателей Советского союза и был утвержден почетным членом Российской академии художеств. Под его авторством было выпущено множество известных и всеми любимых песен.

ИНТЕРВЬЮ

Андрей Дементьев: Мое правило - никогда никому не завидовать.

- Всегда жил и живу без зависти, в добре, поэтому у меня все так и складывается. Я много лет отдал журналу «Юность» и всегда радовался, когда мы открывали новые таланты, когда кто-то написал замечательную повесть, роман, стихи. Не мучился завистью: «Ах, он написал лучше, чем я!» Я получал удовольствие как читатель. И всегда радовался удачам коллег (подробности)

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