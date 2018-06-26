2018-06-26T15:46:39+03:00
В мире

Британское правительство выкупит дом Скрипаля

Зачем власти собираются потратить свыше миллиона фунтов стерлингов на приобретение «отравленной» недвижимости?
Дарья КРЫЛОВА
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Дом Скрипаля еще в марте был признан «отравленным»Дом Скрипаля еще в марте был признан «отравленным»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лондон ошарашил британских налогоплательщиков неожиданной новостью: на их денежки правительство намерено выкупить в казну дом английского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, а заодно коттедж полицейского Ника Бейли, тоже якобы пострадавшего от яда под названием «Новичок». Власти также потратятся на автомобили и другое имущество, принадлежавшее жертвам химатаки. На все про все отвалят один миллион пятьдесят тысяч фунтов (около 1,2 млн. евро).

Британские СМИ и общественность в недоумении: а зачем это правительству нужно? С одной стороны, следствие по делу об отравлении еще не закончено (на него, кстати, потрачено уже около 10 миллионов долларов), и оба этих объекта считаются местами для поиска улик. С другой, дом Скрипаля еще в марте был признан «отравленным» (следствие утверждало, что следы яда обнаружились на ручке входной двери) и тогда же приговорен к уничтожению. Про обитель полисмена Бейли доселе ничего не говорилось, но, видать, и ее сочли небезопасной. Ну так снесли бы да выплатили прежним владельцам компенсацию. Из правительственных запасов, а не из кармана простых граждан. Зачем огород-то с выкупом городить?

И еще вопрос: а где теперь будет жить тот же Скрипаль? Впрочем, Лондон предпочитает помалкивать даже о том, где он с своей дочерью Юлией находится сейчас...

В британских соцсетях набирает популярность мнение, что истинная причина действий правительства - желание скрыть некие факты, опровергающие версию, что за отравлением Скрипалей стоят именно российские спецслужбы.

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