Что ищут футбольные болельщики в сувенирных лавках: Забиваку, матрешку и Путина

СЕГОДНЯ 17:37 2018-07-03T17:51:53+03:00

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Если говорить о центре Москвы, то продавцы меховых шапок, магнитиков, фляжек, кружек, пепельниц, шкатулок, матрешек, ложек, самоваров никогда не оставались в убытке. А сейчас - во время чемпионата мира по футболу - тем более. Ажиотаж, который сейчас творится в сувенирных магазинах, напоминает советские времена, когда полгорода выстраивалось за пылесосами. Метут все подряд. От глиняных свистулек до двухметровых портретов Ленина. Особенной популярностью пользуются официальные магазины чемпионата, расположенные в ГУМе и Детском мире на Лубянке. Там можно купить футбольные мячи, рюкзаки, спортивную форму, флаги разных стран, термосы, канцелярские принадлежности и, конечно, матрешки. По словам всех продавцов (без исключения), русские игрушки вне конкуренции. Такое ощущение, что только ради них многие туристы и едут в Москву. Ибо раскупаются деревянные красавицы с реактивной скоростью.

К вечеру многих товаров просто не остаетсяФото: Павел КЛОКОВ

А ВОДКА ГДЕ?

- Из итэ кьюче де сто? - обалдевшим голосом спросила англичанка, причем непонятно у кого.

- Да, это очередь в магазин, - кивнул русский мужик, стоявший передо мной.

Девушка его поняла и начала с улыбкой сокрушаться. Столько народу - и все за матрешками. Вход в официальный магазин ЧМ расположен на Ильинке. Хвост очереди болтается в тридцати метрах от охранника. Внутри - настоящий улей. Все куда-то бегут, протискиваются. Продавцы на ломаном испанском объясняют, что футбольный мяч стоит 13900 рублей. Бразильцы набирают под мышку плюшевых Забивак. Китайцы выбирают футболки и шарфы (я заметил, что к вещам у них наиболее трепетное отношение). Российские туристы все больше разглядывают, чем покупают. И чаще берут термосы и кружки (все это идет с символикой чемпионата). Один пермяк открыл фляжку, бегло понюхал и поинтересовался у продавщицы, почему в емкости нет водки. Та, ошалев от суеты и не понимая юмора, посоветовала обратиться к управляющему.

Ажиотаж, который сейчас творится в сувенирных магазинах, напоминает советские временаФото: Павел КЛОКОВ

- Пожалуй, из того, что есть, быстрее всего распродаются матрешки, Забиваки и футбольные мячи, - рассказала «КП» продавец-консультант Людмила Севостьянова. - Редко, когда покупают что-то одно. Обычно, отстояв такую очередь, туристы набирают целые пакеты. И к вечеру многих товаров просто не остается.

ПУТИН ТОЖЕ СУВЕНИР

Недалеко - по соседству - красуется художественный салон «Наследие», в котором чувствуешь себя как в Британском музее. Жаль только, места маловато. Приходится прижиматься между прилавками ко всяким колумбийкам и француженкам. Здесь - опять же - самый большой интерес к матрешкам и портретам российского президента. На кружках, магнитах, музыкальных шкатулках, ежедневниках, блюдцах...

- Владимир Путин у туристов всегда на слуху, - рассказали продавцы. - Как Ленин, например. Или Юрий Гагарин.

Там же, слева от исторического музея, еще одна палатка. Продавщице Наталье некогда даже присесть. Матрешек хозяин подвозит несколько раз в день. И музыкальные шкатулки тоже.

- Мыльные пузыри - и те раскупили, - смеется женщина.

Бразильцы набирают под мышку плюшевых Забивак. Китайцы выбирают футболки и шарфыФото: Павел КЛОКОВ

НА АРБАТЕ КАК НА ПРИВОЗЕ

Где еще в Москве можно поживиться сувенирами? Конечно, на Арбате. Там от этих магазинов даже в глазах рябит. Названия не шибко отличаются друг от друга. «Сувенирторг», «Сувенирград», «Русские сувениры»... Здесь болельщиков не так много как в центре. Но они есть. И почти каждый готов выложить полторы тысячи рублей за волчонка Забиваку ростом 10 сантиметров. Я притворился туристом (российским) и начал торговаться. Продавец почувствовал, что я из самой дальней глубинки и сбросил почти половину! В последний раз нечто подобное я видел на одесском рынке «Привоз»... Но я все равно не купил, представ в глазах продавца не только бедняком, но и скрягой.

ЧТО ПОКУПАЮТ ТУРИСТЫ

(рейтинг «КП»)

1. Матрешки

2. Фигурки Забиваки (талисман чемпионата)

3. Магнитики с Путиным

4. Футбольные мячи, флаги, шарфы, бейсболки

5. Музыкальные шкатулки (особенно с мелодией «Подмосковные вечера»)

6. Юбилейные монеты

7. Посуда

8. Зажигалки, фляжки, пепельницы, ремни,

9. Самовары и другие предметы старины

10. Эксклюзивные шахматы, шашки, сделанные из бивня мамонты, меховые изделия, медвежьи шкуры

КСТАТИ

В МЕТРО ПРОДАЮТ СУВЕНИРНЫЕ МАГНИТЫ

Как сообщили «КП» в пресс-службе столичного метрополитена, в магазинах подземки появились в продаже сувенирные футбольные магниты, стилизованные под проездной билет «Единый»

- Необычный сувенир в виде билета останется у владельца на память о Москве и мундиале, - пояснили в метро. - Стоимость магнита 100 рублей. Он уже появился в магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение». Сувенирные «Единые» выпущены тиражом полторы тысячи экземпляров.

По словам первого заместителя начальника метро Романа Латыпова, среди туристов - подземный транспорт самый популярный.

- И мы решили выпустить сувениры в виде проездных билетов, - объяснил он. - Чтобы туристы смогли привезти их домой, повесить на холодильник или подарить своим близким на память о московском метрополитене.

Внешне сувенир выглядит также, как билет «Единый», однако его можно крепить к металлическим поверхностям. На лицевой стороне карточки изображен футбольный мяч, забитый в ворота, а на обратной написано: «Россия 2018. Футбол» и «Russia 2018. Football».