«Наши кокошники за версту видно»: «КП» отыскала магазин, где купили головные уборы «жующие болельщики»

СЕГОДНЯ 18:27 2018-07-03T18:54:49+03:00

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Кокошник - это звучит гордо. Особенно сейчас - во время чемпионата мира по футболу. Многие российские болельщики надевают их для того, чтобы издалека было видно - на трибуне сидят русские. Вот, например, семья Дмитрия Гнатюка, прогремевшая (без преувеличения) на весь мир. Прикупила каждому по кокошнику и хот-догу, угодила в кадр видеооператора и мгновенно увеличила спрос на старинный русский головной убор.

- У нас с началом чемпионата и так сезон продолжился, - рассказала «КП» менеджер по продажам магазина «Маскарадный бум» Наталья Пучковская. - Обычно он заканчивается в мае и начинается перед 1 сентября, когда девочки прикупают себе костюмы для выступлений. А тут посередине лета спрос на кокошники только растет.

А после фурора Гнатюков тем более. Многие фанаты захотели быть похожими на них и пошли по магазинам.

По словам Пучковской, отдельного производства кокошников в Москве нет. Их делают в Ростове-на-Дону, в Волгограде и других городах. В столице работают перекупщики. Среди них многие толкают головные уборы с помощью интернета. Цены в объявлениях самые разные - от 250 до 3000 рублей.

- Кокошники, надетые на семью Гнатюка, однозначно сделаны на нашей фабрике в Ростове, - рассказали «КП» в магазине «Маскарадный бум». - Нам здесь не обязательно их долго разглядывать. Свою продукцию за версту видим. А вот кокошник на голове Натальи Немчиновой (модель, также угодившая в кадр спортивного видеооператора и признанная самой красивой болельщицей, - прим. авт.) точно не наш. И не знаем, чей.

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