«Англию что, смыло?»: на матч Англия – Колумбия в Россию приехало неприлично мало английских фанатов

СЕГОДНЯ 21:07 2018-07-03T22:17:45+03:00

Болельщиков из Англии на один из важнейших для команды матчей приехало оскорбительно мало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ответственной игре за выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу болельщики из Латинской Америки одержали полную и сокрушительную победу над британцами [фото, видео]

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«Вамос! Вамос Коломбия», - пели люди в желтом на Таганско-Краснопресненской линии метро. «О! Коломбия», - ревели болельщики, переодетые в орлов, в костюмах «я верхом на динозавре», с индейскими перьями… «Хей! Хей!» - прыгали колумбийцы в военных ушанках, красных ушанках, белых, песцовых, заячьих и даже в шапках цветов колумбийского флага. Они радовались перед матчем так, как мы иногда радуемся после побед. Они приехали за 10 тысяч километров и не собирались остаться в тени каких-нибудь мексиканцев и бразильцев.

«Вамос! Вамос Коломбия»Фото: Павел САДКОВ

Но при всем уважении, сборная Колумбии никак не может конкурировать с англичанами. Футбольные англоманы нашей страны воспитаны десятилетиями. И послевоенным турне «Динамо» по Великобритании, и великой сборной чемпионов мира -1966, и мультиком «Как казаки в футбол играли»… Все английское боготворимо нашими болельщиками. Все эти дьявольски харизматичные «Манчестер Юнайтед», «Ливерпули» и «Арсеналы»… Отдать долг романтике детства, поболеть за законодателей футбольных мод, за одной из самых любимых сборных мира хотели многие…

На ответственной игре за выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу болельщики из Латинской Америки одержали полную и сокрушительную победу над британцамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но в колумбийских озерах желтого цвета крестоностские флаги мелькали крайне редко. Сначала в руках китайских ребят, потом у наших. Поголовно все обладатели клубных футболок «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхема» оказались россиянами. Их Тамбова приехал болельщик «Эвертона». Но вот удача! Идет мужик, обмотанный флагом, лицо целиком раскрашено в английский флаг.

По старинному правилу про «свято место», английские футболки напялили ребята из Индии, Китая, норвежцы, полякиФото: Павел САДКОВ

Для проформы уточняю «Откуда?»

- Израиль! – гордо отвечает парень. И мы оба весело смеемся.

- Что с Англией, ее смыло? – дядька в ушанке уже российских цветов с двумя бокалами пива в руках прочитал короткую, но емкую лекцию про британский империализм и заключил: - Ну черт с ними!

«О! Коломбия», - ревели болельщики, переодетые в орловФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Болельщиков из Англии на один из важнейших для команды матчей приехало оскорбительно мало. Пожалуй, ни одна команда на нашем ЧМ не была так обижена своими фанатами.

- Дорого, многие не хотели в Россию, - объяснил мне один из реальных англичан на матче. – Мне самому это не нравится, в России все спокойно, здорово. Надо было всем ехать.

Костюм «я верхом на динозавре»Фото: Павел САДКОВ

По старинному правилу про «свято место», английские футболки напялили ребята из Индии, Китая, норвежцы, поляки… Честь английской королевы и всех многочисленных принцев отстаивали японцы, непальцы, канадцы… И в целом белые острова на арене «Спартак» присутствовали. Но куда им было противостоять колумбийской армии в тысяч 10-12? Поддержать Колумбию решили мексиканцы, бразильцы, перуанцы и даже пара с кубинским флагом. Матч Англия – Колумбия собрал всю Южную и Центральную Америку, и на трибунах эти ребята одержали полную и сокрушительную победу.

А футбольных англоманов среди наших явно поубавилось…

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Колумбия - Англия. 3 июля 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018

Сборные Колумбии и Англии в Москве на стадионе "Спартак" 3 июля встретились в последнем матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. "КП" рассказывает о главных моментах игры Колумбия - Англия (подробности)

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