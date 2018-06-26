Ограбление актрисы Марии Мироновой в центре Москвы: подробности

СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-26T17:15:58+03:00

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Об ограблении в центре Москвы актриса Мария Миронова написала сама. В соцсетях.

«Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!» - сообщила звезда фильмов «Статский советник» и «Ночной дозор» на страничке в Instagram.

Как стало известно, все произошло вечером в понедельник. Мария отправилась в банк на Смоленской-Сенной площади, чтобы положить на свой счет крупную сумму денег - 3000 долларов. Деньги лежали в сумке. От дома до банка Миронова прошла пешком. Но когда вошла в банк, долларов в сумочке уже не было.

Сама Мария Миронова инцидент пока не комментирует (ну, кроме того, что написала об этом в соцсетях). На телефонные звонки актриса не отвечает. Нам удалось дозвониться до мамы Марии - 71-летней актрисе Екатерине Градовой.

- С Машей сейчас все, слава богу, хорошо, - рассказала «Комсомольской Правде» Екатерина Георгиевна. - Я пока подробностей случившегося не знаю. С утра дочь уехала на съемки. Мы еще толком не общались.

Интересно, что официально в московской полиции заявление Марии Мироновой пока не комментируют. Хотя источник в правоохранительных органах подтвердил «КП»: вечером в понедельник Миронова действительно подала заявление в одно из ОВД Центрального округа Москвы.

- По этому заявлению сейчас проводится проверка, уголовное дело пока не заводилось, - говорит источник. - Сама актриса написала в соцсетях, что было совершено ограбление. Но ограбление это когда преступник применяет силу или угрожает ее применить и забирает что-то ценное. Но женщина пояснила полицейским, что она вышла из дома с деньгами в сумочке, а потом их уже внутри не оказалось. Эти деньги украли или они потерялись - все это нужно проверить.

Между тем подписчики Мироновой почти сразу расшифровали ее фразу про «иронию судьбы» и ограбление на Садовом кольце. Дело в том, что сейчас на Первом канале показывают сериал «Садовое кольцо». Мария играет в нем главную роль. И в одной из серий ее грабят на улице - заставляют снять дорогие сережки. В комментариях в Instagram читатели желают Мироновой удачи, надеются, что преступник будет пойман. Но есть и такие, кто считает, что сообщение про ограбление - пиар.

«Это реклама фильма?» - спрашивает vlasova2306.