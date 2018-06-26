2018-06-26T18:47:07+03:00
Общество

Александр Удодов укрепляет позиции в сегменте премиальной торговли

Бизнесмен и девелопер Александр Удодов заканчивает переустройство бывшей «Детской галереи» на Якиманке
Олег Фролов
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Работы по переустройству галереи находятся на завершающей стадии.Работы по переустройству галереи находятся на завершающей стадии.
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В сентябре этого года московский сегмент luxury торговли пополнится новым проектом «Якиманка, 26». Бывшее здание столичной «Детской галереи «Якиманка», принадлежавшее «Детскому миру», было выкуплено Александром Удодовым у АФК «Система» в январе 2015 года. Сейчас работы по переустройству галереи находятся на завершающей стадии. Общая торговая площадь комплекса составляет почти 7000 кв. м., инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд. рублей. По словам Александра Удодова «новая галерея воплощает последние тренды в сфере торговли товарами премиум-класса, делая ставку на комфорт и эстетику».

В торговом центре уже обосновался первый арендатор - это компания «Рольф-Премиум», которая является официальным дилером BMW в России. «Нам понравился проект обновленной галереи «Якиманка, 26» сочетанием изысканного стиля и акцентом на максимальный комфорт для посетителей. Это будет торговое пространство, которое очень удачно расположено. Для нас это важно, ведь мы продаем автомобили премиум-класса», - заявил представитель компании.

Архитектурный образ галереи выполнен в стиле Арт Деко. Эстетическая уникальность здания подчеркнута элементами антикварного фриза, который в 20 веке был частью знаменитого Общественного центра в американском городе Филадельфия, построенного в 1929 году. Прежде чем центр был снесен в 2005 году, часть фриза удалось спасти и теперь этот великолепный фрагмент эпохи обретет вторую жизнь в России. Фигурный фриз содержит в себе тему торговли, начиная с древних времен и заканчивая 30-ми годами 20 века, с фигурой бога Гермеса по центру.

Александр Удодов известен как успешный девелопер, ему принадлежат торговая галерея «Гименей», расположенная по соседству с «Якиманкой, 26», несколько торговых центров в Москве, Московской и Калужской областях. Бизнесмен владеет группой компаний Aforra Group, которая оказывает полный спектр услуг в сфере девелопмента. С 2017 года реализует крупный импортозамещающий проект по тепличному производству полного цикла культивируемых шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области. В сентябре этого года Александр Удодов заканчивает строительство новой бальнеологической здравницы в Краснодарском крае.

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