На видео попал пёс из испанской полиции, умеющий оказывать первую медицинскую помощь

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-26T19:22:39+03:00

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Испанский полицейский пёс-спасатель стал звездой интернета после того, как оказал первую помощь на учебной тренировке. Это видео было опубликовано в оффициальном аккаунте полиции Мадрида в twitter. С момента публикации этот ролик посмотрело больше 2,4 миллионов человек, а также, он получил почти 23 тысячи лайков и 12,6 тысяч репостов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/657507" frameborder="0"></iframe> Собаку в полиции Мадрида научили делать массаж сердца.Собака показала мастер‐класс по спасению жизни хозяина в Мадриде.

В самом сообщении сотрудники правоохранительных органов написали, что собака - это единственное существо в мире, которое будет любить вас больше, чем любит себя самого.

На видеозаписи сотрудник испанской полиции упал на землю и сделал вид, что потерял сознание. Четвероногий герой, на спине у которого сияет полицейская мигалка, не колебался ни единой минуты, и сразу же кинулся "спасать жизнь" полицейского. Щенок по прозвищу Пончо применил непрямой массаж сердца, прыгая лапами на грудь и делал его как настоящий мастер. Помимо этого маленький спасатель постоянно прислушивался, появилось ли у агента дыхание. Все эти действия щенок повторял до тех пор, пока сотрудник не поднялся на ноги.

После этого молодой человек поблагодарил своего спасителя.

Напомним, что ранее в Норвегии в объективы камер попал однин дебошир. Белый медведь пробрался на склад отеля, после чего он объелся шоколадом и застрял в окне.