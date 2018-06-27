2018-06-27T19:29:47+03:00
В мире

Вена и Хельсинки спорят, где пройдет встреча Трампа с Путиным

Переговоры между лидерами России и США, по предварительным данным, состоятся в середине июля
Мария БЕРК
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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшие недели, вопрос стоит о месте проведения переговоров.Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшие недели, вопрос стоит о месте проведения переговоров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еще недавно многие эксперты склонялись к тому, что если встречу Владимира Путина и Дональда Трампа удастся организовать, то, скорее всего, она пройдет в Вене. Мол, австрийская сторона предложила такой вариант российскому лидеру во время его недавнего визита в альпийскую республику. И Москва якобы согласилась. Не возражал и Вашингтон. Но вот теперь у столицы Австрии появился серьезный конкурент. Как пишет американская газета Politico, источники, знакомые с подготовкой переговоров, уверены - встреча пройдет 15 июля в Хельсинки.

Как и Австрия, Финляндия не входит в блок НАТО и оставалась нейтральным государством в период холодной войны. Но у Хельсинки есть важное преимущество: город расположен близко к России, что позволит Владимиру Путину оперативно вернуться в Москву к финальной игре Чемпионата мира по футболу, которая состоится в Лужниках тоже 15 июля.

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил готовность предоставить площадку для встречи двух лидеров. «Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят», - прокомментировала новость канцелярия главы государства.

А вот британская Daily Telegraph вообще предположила, что Трамп, добившийся проведения футбольного ЧМ-2026 в Северной Америке, может сделать неожиданнный ход и прилететь в Москву на финал соревнования и встретиться там на саммите с Путиным. Впрочем, это было бы слишком круто даже для экстравагантного хозяина Белого дома.

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В Кремль к Владимиру Путину пожаловал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

- С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения не в самой лучшей форме, - сразу же сказал ему Путин во время протокольного приветствия. - Считаю, что это - результат острой внутриполитической борьбы в самих США. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений. Россия никогда не стремилась к конфронтации.

Болтону это перевели. Он приготовился слушать дальше (подробности)

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