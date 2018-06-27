Опустившийся на дно Рыжий из «Иванушек»: Я еле выжил!

СЕГОДНЯ 19:38 2018-06-27T19:44:36+03:00

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Слухи о том, что после гибели Олега Яковлева, а потом внезапной смерти сестры певец Андрей Григорьев-Аполлонов впал в депрессию, которую он пытался лечить алкоголем ходили давно. А три месяца назад и сам артист в одном из интервью признался, что он был в запое, поскольку смерть родственница стала для него очень сильным ударом. Они с Юлией были очень близки и он просто не был готов к ее скоропостижной смерти.

"Это был для меня большой удар, – вспоминает Григорьев-Аполлонов, – самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий".

Андрей заметил, что не может избавиться от мук совести. По словам рыжего из "Иванушек", он чувствует ответственность за смерть своих коллег – Олега Яковлева и Игоря Сорина. Причем последний погиб в 1998 году. Певец отметил, что гибель участников группы, возможно, связана с их уходом из коллектива, мол, если бы ребята остались в музыкальном коллективе трагедий бы не произошло.

"Он (Яковлев) успел почти записать музыкальный альбом. У него уже была своя, другая жизнь, и я не мог проследить и сказать: "Что ты делаешь? Зачем ты гробишь здоровье свое?" По-хорошему, конечно, мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это. И весь шоу-бизнес должен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь", – рассказал Григорьев-Аполлонов телеканалу "МИР".

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Предположения родных подтвердили и следователи - Юлия скончалась из-за приступа астмы. В момент гибели женщина была в квартире одна. Двери не были вскрыты.

25 июля днем в сочинской больнице №4 прошло прощание, на которое приехали родственники и близкие друзья семьи. Похоронили Юлию на местном кладбище. (подробности)