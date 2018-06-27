Билеты на матч Россия-Испания: полмиллиона, чтобы увидеть игру в "Лужниках"

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-27T13:36:54+03:00

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Скажу, как на духу: я в сборную России по футболу перед началом чемпионата мира не очень-то верил. Даже в то, что выберемся в плей-офф со второго места. Поэтому Артем Дзюба и Дмитрий Черышев заставили меня переобуваться на полном ходу, вынудили слезть с дивана, сменить домашние тапки на кроссовки и отправиться на охоту за билетами на 1/8 финала с испанцами.

Не доступен для резервирования

Официальный билетный сайт ФИФА еще на этапах предварительных продаж меня упорно игнорировал. Случайные жеребьевки были немилосердны: лишь черствый ответ «Ваша заявка не успешна». Компьютерный человечек на экране тщетно пытался преодолеть заветные клеточки в очереди (я даже выучил их точное количество), чтобы дойти до конца. На это у него уходили часы, а у меня - последние нервные клетки. В итоге после ожидания выпадали лишь одни Тунисы с Панамами, и Саудовские Аравии с Египтами. Вот и на этот раз сайт с нужным мне билетами был безжалостен, хотя и пускал без проблем. В какой-то момент можно было попасть на «восьмушку» в Нижний Новгород или Ростов-на-Дону, на четвертьфинал в Самару, даже на матч за третье место в Санкт-Петербург. Совсем по Высоцкому: «Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо». На матче Россия -Испания висела неизменная табличка «Этот продукт не доступен для резервирования». Та еще формулировочка, издевательски-интеллигентная… Написали бы проще - «Билетов нет».

«Божеская» цена

В соцсетях тем временем торговля этими самыми билетами, которых нет, шла бойко. При этом спрос на матч Россия-Испания не превышал предложения. Все умные закупились пораньше. Да и цены кусались злобно, как комары на даче. Глянуть на эпичное противостояние Дениса Черышева с экс-партнерами по мадридскому «Реалу», на хулигана Диегу Косту и умницу Иньесту, да на Сережку Игнашевича, в конце концов, предлагалось в среднем тысяч за сорок. И это за билет третьей категории, который официально стоил 6900 рублей. Впрочем, были предложения и по 100 тысяч за ту же третью категорию. При этом нестись за некоторыми билетами мне предлагалось в Нижний Новгород и Казань. И желающие посидеть на этих местах за такие деньги, что поразило, были. Хотя большинство готовы платить лишь, по их словам, «божескую» цену. После расшифровки оказывалось, что это где-то тысяч 20 за билет, не больше.

На другом сайте, у которого, вроде бы, есть официальный договор с ФИФА (Что ФИФА отрицает), предлагались билеты на любые места : от четвертой категории за... 115 тысяч до лож - за 450 тысяч. Теперь перуанцы, продававшие свои дома ради поездки в Россию, стали мне чуть-чуть ближе. Чтобы купить такой билет, мне тоже надо будет что-то продать.

- Билеты есть, но их осталось очень мало, - вежливо сообщил мне молодой человек. - И цены точно такие, как на сайте.

Слава Богу, хоть не померещилось.

- Мы - официальное билетное агентство, продаем их со своей наценкой, - последовало разъяснение.- Часть билетов выписаны на наших администраторов, часть - безымянные. Проблем при входе не возникнет, если у вас есть паспорт болельщика. Поверьте, даже иностранцев пускают на места четвертой категории.

- А опасности существуют? - робко интересуюсь я.

- Но только, если билет в розыске и вас с ним поймает милиция. (Фантазия рисует не самые радостные картины). Но с нашими билетами такого не может быть.

В кассах — тоже пусто

Не шибко вдохновленный (как ценой, так и перспективами), отправляюсь в билетный центр ФИФА на Житную улицу. Народ с табличками «I need a ticket» («Нужен билет») встречает еще на выходе из метро «Добрынинская». С ними мне не по пути- самому билет нужен. До начала работы касс еще пару минут: очередь в них небольшая, но бойкая. В основном, бразильцы и сербы. Им в этот день еще предстояло играть с друг с другом за выход в плей-офф. Испанцев, как и соотечественников, в ней не наблюдалось. Как и нужных мне билетов в кассах. Выхожу на улицу. И тут же оказываюсь атакован бойким иностранным носителем английского языка. Откуда он материализовался, я так и не понял. Разговор парень заводит издалека:

- У тебя есть билеты? Продаешь?

- По лицу не видно, что ли? (Делаю его, как можно скорбнее). Не продаю. Покупаю. На Россия - Испания билет нужен.

- Какая категория? - мой собеседник явно заинтересован.

- Третья.

- Не вопрос. 700 долларов (почти 45 тысяч рублей). Надумаешь, кинь инфу в WhatsApp. - видя мое сомнение, торговец также стремительно, как и появился, растворяется в толпе.

Через пару минут появляется еще один такой же. У него ценник чуть пониже — 600 долларов. Билеты официальные, правда, никто мне их так и не показывает. Подвезут в нужное место. Начинаю для виду торговаться, как раздается звонок жены:

- А ты купил, как обещал...

И речь на этот раз шла не о билетах на футбол. Мой семейный бюджет поход на Россия- Испания не выдерживал. Пойду обратно переобуваться: игру придется смотреть на диване...