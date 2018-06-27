Чтобы приехать на чемпионат в Россию, мексиканцы продавали машины и квартиры

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-27T19:19:55+03:00

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- Пауло, вемос тумаримош! Вемос тумаримош!

Не понимая в испанском ни бельмеса, я интуитивно догадался, что Энрике предлагает выпить. А когда тот на чистом русском хлопнул двумя пальцами по горлу, сомнения развеялись окончательно. И где он только нахватался такого...

С горем пополам объясняю, что я хоть и отплясываю меренге (это очень энергичный танец), нахожусь на работе. Энрике не обижается.

Мексиканцы вообще очень странный народ. Все им, понимаешь ли, нравится. О чем ни спрошу, большой палец кверху. Еда, архитектура, женщины. Даже мороженое.

Другие латиноамериканцы не отстают. И по количеству раскупленных билетов не уступают европейцам. В десятку самых активных болельщиков входят Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина. В центре, на Никольской, компании из этих стран объединяются и устраивают карнавал. Можно запросто увидеть за одним столом фанатов из Коста-Рики и, например, из Бразилии. И это при том, что в группе они соперники.

Мексиканцыи в Гостином дворе.Фото: Павел КЛОКОВ

Мексиканец Густаво Уранго в игре со шведами болел, конечно же, за своих. В Москве он живёт уже одиннадцать лет. И менять место жительства не собирается.

- Я наладил здесь собственный бизнес и импортирую продукты, - рассказал Густаво. - Но сейчас, во время чемпионата, мне кажется, что я снова на родине. Повсюду земляки.

- А почему у мексиканцев такие счастливые лица? - строго, будто следователь, спросил я.

- Да потому что мы в любой момент готовы устроить вечеринку, - смеётся латиноамериканец. - Даже ночью. Дождливой и холодной. А у русских серьезные лица из-за генетической памяти. Слишком много испытаний выпало на их долю. То революция, то война, то перестройка... Вы об этом помните и поэтому хмуритесь.

Мне очень понравилось это объяснение. По мнению Густаво, мы, москвичи, в отличие от них, мексиканцев, душу открываем у себя дома. А на улице - наоборот - сжимаемся.

Примерно то же самое мне рассказал выпускник мексиканского Университета Мериды Антонио Фокилос:

- У всех жителей Латинской Америки страсть к шумным праздникам. Поэтому болельщики, приехавшие оттуда, такие веселые и нарядные. Если говорить конкретно о мексиканцах, то это очень темпераментный народ. Послушайте латиноамериканскую музыку - она же создана для танца! А немцам и англичанам я бы посоветовал побольше двигаться, ведь у них так холодно.

В общем Москва встретила всех этих Антонио, Энрике и Густаво с искренней улыбкой. И вот уже две недели отплясывает под латинские мотивы. Самое удивительное, что в компании бразильцев и колумбийцев ощущаешь себя великолепным танцором. Если бы я те же движения выполнил, например, дома или на работе, свидетели обязательно бы вызвали скорую. А в Доме мексиканского болельщика в Гостином дворе ничего. Никто даже пальцем не тыкнул.

На этой площадке транслируют все матчи чемпионата - разумеется, в режиме онлайн. Фанзону совместили с выставками мексиканского музея ремёсел и фотоэкспозицией. На снимках шикарная природа окрестностей Мехико, Гвадалахары, Акапулько и других городов. Кроме этого, во время матча можно вкусить несколько национальных блюд, испить пива, прикупить сувениры с футбольной символикой.

Фан-зона в Гостином дворе.Фото: Павел КЛОКОВ

90 процентов болельщиков в Гостином дворе были мексиканцы. Шведов не видел вообще. А потому толпа зрителей в зелёных футболках напоминала футбольное поле.

Болели, что называется, на славу. Во время опасных и неудачных моментов срывали с себя сомбреро и швыряли в сторону. Топали. Визжали. Мычали. Горлопанили. Матерились. Пели. Молились.

Я познакомился с жителем Экотепека Филиппом, который в перерыве рассказал мне удивительную историю. Оказывается, для того, чтобы поехать на чемпионат мира по футболу, некоторые мексиканцы распрощались с личными авто, а кто-то даже продал квартиру. Об этом написали уже несколько российских СМИ. Я скопировал абзац текста и с помощью мобильного приложения перевёл его на испанский. Филипп прочитал и кивнул.

- Только, - говорит, - вряд ли они здесь долго продержатся. Там хоть и нет жилья, все же друзья, родственники. Помогут. А здесь все чужое. Лично я потратился не очень сильно. На стадионе смотрел только один матч, когда наши играли с Германией (в «Лужниках»). Сегодня тоже остался в Москве. И уже завтра улечу домой, как бы наши ни сыграли.

По Дому мексиканского болельщика ходили два мужика, переодетых в российских женщин-полицейских. Только на шевронах почему-то было написано не МВД, а МБД. Мужики пытались лопотать женскими голосами и охотно фотографировались со всеми желающими.

- Вроде не Европа, а все туда же, - сплюнул кто-то из наших.

Кстати, комментатор за кадром говорил исключительно по-испански.

В первом тайме мексиканцы и шведы бились примерно на равных. Но ни те, ни другие не забили ни одного гола. Во втором борьба усилилась. И не успели мексиканские болельщики вернуться после перекура к видеоэкрану, как счёт стал один ноль в пользу шведов. Танцевать расхотелось. Петь тоже. И латиноамериканцы, сложив перед лицом ладони, ждали ответа от своей сборной. Но, увы, вместо того, чтобы забивать, игрок Мексики сделал подножку шведскому нападающему, и вынудил судью назначить пенальти. Два ноль. После этого болельщики в зеленой форме совсем приуныли. Ну а когда счет стал три ноль, экран можно было занавешивать темной тканью и устраивать поминки в связи с окончательно проваленной игрой. Мексиканцы с досады размахивали руками. Но Гостиный двор не покидали до последнего.

Швеция победила. И вышла в одну восьмую.

А потом произошло невероятное! Появилась трансляция игры Кореи с Германией. А там два ноль в пользу первых. Это означает, что немцы вылетают, а мексиканцы выходят в одну восьмую финала. Пожалуй, в первый раз я слышал такие овации от проигравшей команды. Проиграли, победив. И снова танцы, песни. Чудеса, одним словом. Ко мне подбежала молоденькая мексиканка, обняла меня и так же стремительно исчезла. Вот такой футбол.