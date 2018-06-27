2018-06-27T22:05:31+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Самая красивая болельщица сборной России: У меня никогда не было богатого папика

Наталья Немчинова рассказала «КП» о спонсорах, пластических операциях и ставках на решающий матч с испанцами
Алена МАРТЫНОВА
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Наталья Немчинова на трибунах.Наталья Немчинова на трибунах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Самая популярная болельщица чемпионата, несмотря на ажиотаж вокруг ее откровенных снимков, не собирается отказываться от своей главной страсти. В это воскресенье Наташа будет болеть за нашу команду в схватке с испанцами. Три предыдущих матча девушка в кокошнике зажигала на трибунах, где и попала в объективы репортеров со всего света. На этот матч билетов пока нет, но болеть или не болеть — вопрос не стоит. Однозначно, да! Благо, в столице мест для фанатов предостаточно.

- В прошлой игре с Уругваем, как мне сказали опытные друзья, наши ребята совершили все стандартные ошибки, какие только возможно. Но это хороший заряд, чтобы собраться и показать результат, - поделилась Наталья с «Комсомольской правдой». - Я верю в победу!

Ведь исторически у нас всегда было много соперников — не только у сборной, а у всей страны. Но мы все равно собирали силы в кулак и шли дальше.

Наташины фавориты - Дзюба, Дзагоев, Черышев. Она верит, что именно эти парни принесут нам победу, правда делать прогнозы об исходе игры опасается, чтобы не спугнуть удачу. За шесть лет «боления» Немчинова успела побывать в Польше, Франции, Бразилии, сплавиться по Амазонке, пережить фанатские погромы в Марселе… Поездки удается совмещать с работой: самая красивая болельщица трудится в отделе развития сети фитнес-центров.

- Мы открываем новые клубы, ездим по России и приносим людям радость, - рассказывает девушка. - Спортзал это же круто, я люблю потренить, потанцевать — женщина должна быть пластичной. Свою фигуру я сделала сама, раньше была полнее килограмма на четыре. У меня все натуральное, в пластике пока не нуждаюсь. И всем, кто изводит себя завистью, хочу пожелать: бегите в зал и покупайте абонемент, если нет возможности — занимайтесь бесплатно в парках. Бегайте, танцуйте и будьте счастливыми!

Свою красоту Наталья не стесняется демонстрировать — она модель в жанре ню, девушка 2016 года по версии российского журнала Плейбой. К откровенным снимкам Немчинова пришла осознанно:

- В юности я об этом даже не думала, хорошо училась, занималась спортом и музыкой. Перебралась в Москву из провинции, поступила в институт на бюджетное. Я сама всего добилась, никаких богатых папиков у меня никогда не было! Получила диплом, устроилась на работу и только тогда смогла позволить себе делать, что нравится. Я думаю, многие девушки меня поймут: хочется иметь красивые фото, пересматривать их. Но в плане развития или в плане денег это ничего не приносит, просто хобби.

А те самые снимки «для взрослых», после которых Немчинову объявили порнозвездой, были сделаны для личного архива.

- Я не снималась в порно! И не хочу на этом зарабатывать или становиться медийной персоной. Тем кадрам уже лет пять, это происки одного из моих бывших возлюбленных. Он отомстил, слив все в интернет. Я пыталась удалить, но не смогла. Все эти годы я с этим живу. Как реагируют родители, есть ли у меня мужчина — такие темы я не обсуждаю, это личное.Да, неприятно. Но сейчас я просто хочу жить дальше и радоваться жизни.

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- В порнографии я никогда не снималась. Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести. Я стараюсь не обращать внимания на то, что обо мне говорят, - призналась Наталья в интервью «RT на русском» (подробности).

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