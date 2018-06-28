СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-27T23:34:01+03:00

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Первая половина самого масштабного спортивного события в истории России подходит к концу. 28 июня, в четверг, будут сыграны последние матчи групповго этапа чемпионата мира по футболу 2018. Интриг не так много, но все же будет на что посмотреть. "КП" анонсирует расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 28 июня.

Группа H

17:00 Самара Сенегал — Колумбия

Волгоград Япония — Польша

Диспозиция в этой группе невероятно запутанная. Команда Польши, которую называли одной из фавориток этого квартета, потеряла все шансы на выход в 1/8 финала. А за две путевки конкурс как в хорошем университете - три сборные. Япония, Сенегал и Колумбия будут до последней минуты своих игр решать, кто же пойдет дальше. Колумбии нужна только победа над Сенегалом, Япония же скорее всего должна остаться в двойке лучших этого квартета.

Группа G

21:00 Калининград Англия — Бельгия

Саранск Панама — Тунис

Последние матчи группового этапа ЧМ-2018 станут формальностью. Однако от этого никак не потеряют в зрелищности. Англия в Калининграде сыграет с такой же решившей все задачи в группе Бельгией. Смысл этой игры - решить, кто же будет первым, а кто вторым в квартете. К тому времени, к слову, уже будут известны 1 и 2 команды группы H, так что бельгийцы с англичанами смогут "выбирать" для себя кого-то из соперников непредсказуемой группы H.