2018-06-27T23:34:01+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 28 июня

Последние две группы завершают турнир, чтобы образовать пары в 1/8 финала ЧМ-2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сборная Бельгии во главе с Эденом Азаром попытается победить Англию в Калининграде.Сборная Бельгии во главе с Эденом Азаром попытается победить Англию в Калининграде.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первая половина самого масштабного спортивного события в истории России подходит к концу. 28 июня, в четверг, будут сыграны последние матчи групповго этапа чемпионата мира по футболу 2018. Интриг не так много, но все же будет на что посмотреть. "КП" анонсирует расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 28 июня.

Группа H

17:00 Самара Сенегал — Колумбия

Волгоград Япония — Польша

Диспозиция в этой группе невероятно запутанная. Команда Польши, которую называли одной из фавориток этого квартета, потеряла все шансы на выход в 1/8 финала. А за две путевки конкурс как в хорошем университете - три сборные. Япония, Сенегал и Колумбия будут до последней минуты своих игр решать, кто же пойдет дальше. Колумбии нужна только победа над Сенегалом, Япония же скорее всего должна остаться в двойке лучших этого квартета.

Группа G

21:00 Калининград Англия — Бельгия

Саранск Панама — Тунис

Последние матчи группового этапа ЧМ-2018 станут формальностью. Однако от этого никак не потеряют в зрелищности. Англия в Калининграде сыграет с такой же решившей все задачи в группе Бельгией. Смысл этой игры - решить, кто же будет первым, а кто вторым в квартете. К тому времени, к слову, уже будут известны 1 и 2 команды группы H, так что бельгийцы с англичанами смогут "выбирать" для себя кого-то из соперников непредсказуемой группы H.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
«В очередь, сукины дети»: Божена Рынска закатила скандал в аэропорту
Путин ужесточил наказание за кражу средств с банковских карт
Путин подписал закон о наказании за продажу краснокнижных животных
Президент Ирана отказался "капитулировать" перед США
Жители Идлиба опасаются готовящейся провокации «Белых касок»
Трамп пообещал встретиться с Путиным во время поездки в Европу
Адвокат главы карельского «Мемориал» сообщил о задержании своего подзащитного
«Мы не заслужили»: главный тренер сборной Германии прокомментировал невыход в 1/8 на ЧМ-2018
Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира
Посольство России прокомментировало планы британских властей по дому Скрипаля
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП России на 2018 год
Болтон допустил приезд Трампа на Восточный экономический форум
Адвокат Родченкова опроверг сообщения о попытках его самоубийства
Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018
Наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа остается Хельсинки
Контактная группа по Донбассу приняла заявление о прекращении огня с 1 июля
Силуанов заявил, что реальные зарплаты россиян в 2018 году вырастут на 6,3%
Умер Джо Джексон — отец Майкла Джексона
Си Цзиньпин: «Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно»
Telegram снова заработал после сбоя