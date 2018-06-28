2018-06-28T13:18:04+03:00
Звезды

Менеджер МакSим рассказал, как долго звезда будет отдыхать от сцены

На восстановление сил у певицы уйдет не менее полугода
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Творческий отпуск МакSим может продлить более полугодаТворческий отпуск МакSим может продлить более полугодаФото: Евгения ГУСЕВА
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Лечение и восстановление певицы МакSим может занять более полугода. Такой прогноз дала менеджер артистки Маргарита Соколова. Женщина подтвердила информацию о певице, однако уточнять диагноз не стала. Разглашать его не хочет сама исполнительница.

Напомним, накануне МакSим сама предупредила поклонников, что временно не будет поваляться на сцене. Из-за лечения артистке даже пришлось отменить ежегодную встречу с фанатами в честь дня рождения исполнительницы. В этом году МакSим исполнилось 35-лет, и ранее она сама приглашала поклонников отметить юбилей вместе.

«Артистка не может сейчас в полную силу отдаваться творчеству и зрителям, поэтому вынуждена сейчас взять творческий отпуск, чтобы восстановить здоровье, силы, побыть с детьми. Сейчас певица чувствует себя стабильно. Пока не известно, сколько продлится этот отпуск. Может шесть месяцев, может восемь или больше», — цитирует менеджера певицы телеканал «360».

Соколова также пояснила, что творческий отпуск МакSим не связан с ее прошлогодним лечение. Минувшим летом артистка была госпитализирована в Турции. По некоторым данным, девушка лечила обострившееся заболевание желудка. Однако ни сама певица, ни ее представители тогда комментировать эту информацию не стали.

Добавим, что узнав о перерыве в работе любимой артистки, поклонники предположили, что МакSим просто хочет больше времени уделить семье. Ведь сейчас она воспитывает двух дочек: девятилетнюю Александру и трехлетнюю Марию. Сама певица недавно признавалась, что мечтает быть не только звездой, но и хорошей матерью.

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