Михаил Мишустин поделился с экспертами ОЭСР опытом использования онлайн-касс

СЕГОДНЯ 18:10 2018-06-28T18:19:09+03:00

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28-29 июня в Будапеште совместно с Секретариатом Форума и Национальной налогово-таможенной администрацией Венгрии ФНС России проводит международный семинар ОЭСР по проекту Форума по налоговому администрированию «Онлайн-кассовые аппараты». Руководитель ФНС России Михаил Мишустин, с 2014 года работавший на посту вице-председателя Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР, с сентября 2017 года возглавляет работу по направлению цифровой трансформации налоговых органов, а также проект по созданию практических рекомендаций по разработке и внедрению онлайн-ККТ в странах-членах Форума.

ПРОФИЛЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА БУДУЩЕГО

В рамках пленарной сессии Форума Михаил Мишустин выступил с ключевым докладом. Он отметил, что система онлайн-касс основывается на технологии «интернета вещей» и аналитики Больших данных. Основные цели системы – это баланс интересов граждан и организаций, защита прав потребителей и обеспечение полноты учета выручки. Суть в том, что информация о расчетах передается в адрес налоговых органов в режиме реального времени. В российской системе зарегистрировано более 2 млн онлайн-касс.

В 2014 году Бюро Форума обратилось к ФНС России с просьбой возглавить работу по предоставлению электронных сервисов налогоплательщикам и развитию цифровых каналов доставки услуг.

По результатам проведённых ФНС России в 2015 году двух международных семинаров, определивших профиль налогоплательщика будущего, а также перечень прорывных технологий, которые могут оказаться наиболее полезными для совершенствования налогового администрирования, была подготовлена изданная ОЭСР публикация «Технологии для лучшего налогового администрирования», которая раскрывает возможности и особенности применим технологий больших данных и портальных решений в налоговой сфере. Кроме того, в этой публикации была впервые представлена Модель оценки цифровой зрелости налоговых органов, которая в настоящее время широко используется налоговыми оригами различных стран мира для определения уровня своего технологического развития, а также путей цифровой трансформации. О заинтересованности стран в результатах этого исследования говорит тот факт, что в настоящее время ОЭСР рассматривает возможность отдельной публикации Модели.

Подходы, используемые в Модели, а также технологии искусственного интеллекта в дальнейшем были рассмотрены семинаре, который ФНС России проводила в Сингапуре в апреле 2017 года совместно со Службой внутренних доходов этого города-государства. В семинаре приняли участие представители IBM, Microsoft, EY и Teradata. Всего в семинарах ФНС России по электронным услугам и цифровым каналам их доставки приняли участие представители более 50 налоговых органов из различных стран мира.

Тогда же ФНС России впервые представила технологию онлайн-ККТ, которая сразу же вызвала большой интерес у представителей ОЭСР и Бризбанской группы – неформального объединения наиболее технологически развитых налоговых служб в мире.

КАССЫ ВМЕСТО ОТЧЕТНОСТИ

По итогам встреч в Сингапуре секретариат Форума по налоговому администрированию ОЭСР обратился к ФНС России с просьбой разработать руководство для налоговых органов стран-членов ОЭСР и Группы двадцати по созданию систем онлайн-ККТ. Для его подготовки вместе с ОЭСР служба провела исследование опыта работы систем онлайн-касс в 16 странах мира. В работе рассмотрены правовые, технологические и административные аспекты налогового администрирования и применим ККТ в розничной торговле, а также исследуется опыт внедрения систем онлайн-ККТ.

Также во время панельной сессии представители налоговых администраций Венгрии, Италии и Южной Кореи рассказали о своем опыте применения подобных систем, процессе выбора технологических решений, измерении эффективности, а также преимуществ от внедрения онлайн-касс.

Ознакомиться с разработанными Российской Федерацией передовыми технологиями в налоговом администрировании приехали более 70 экспертов из 30 стран: Бельгии, Великобритании, Португалии, Италии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Сингапура, Люксембурга, Мексики, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Кении, Камбоджи, Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии и Азербайджана.

В своем докладе Михаил Мишустин рассказал, что с 1 июля в России завершается переход на новые правила малой торговли и общественного питания, которые раньше не применяли кассы. По итогам первого и второго этапов реформы на онлайн-кассы перешла практически вся торговля (за исключением предпринимателей, которые торгуют без наемных работников), а также все общественное питание. С июля 2019 года на новые правила должны перейти вся сфера услуг и торговцы без наемных работников.

«Миллионы точек продаж на территории всей страны непрерывно передают информацию о том, какие товары и услуги, кем, где и по какой цене проданы. Сфера потребления становится транспарентной», - заявил Михаил Мишустин.

Такая система формирует равные конкурентные условия и позволяет предпринимателям экономить время за счет электронной регистрации касс и сокращения отчетности, а в перспективе ее полной отмены. Передача данных о расчетах в налоговые органы в реальном времени сокращает мошенничество и позволяет автоматически оценивать риски, что снижает необходимость налоговых проверок, добавил глава Налоговой службы России.

ПРОВЕРИЛИ 30 МЛН. ЧЕКОВ

«Для малого бизнеса в рознице и сфере услуг касса фактически стала точкой входа в digital-экономику и «заменила» службу закупок, аналитический отдел, службу безопасности, IT-отдел, программы лояльности. Система дала им доступ к новым возможностям аналитики и планирования своего бизнеса, ранее доступным только крупным сетям», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Технология также позволяет привлекать к контролю покупателей. С помощью удобного мобильного приложения любой может проверить легальность выданного ему чека: «Граждане проверили 30 млн чеков, результаты которых автоматически учитываются ФНС России при определении рисков. Организация контрольных мероприятий только силами налоговой администрации не обеспечит такой масштаб проверок», - отметил Михаил Мишустин.

Он также отметил, что разработанные в России цифровые технологии для налогового администрирования вызывают большой интерес у профессионального сообщества. В частности, страны БРИКС попросили ФНС России о проведении отдельного учебного семинара для своих специалистов по вопросам использования цифровых технологий, а отдельные страны обратились с просьбами об оказании технической помощи в этой сфере.

Результаты дискуссий семинара в Будапеште лягут в основу рекомендаций по созданию систем онлайн ккт, а также итогового отчета по проекту, который будет представлен на Пленарном заседании Форума по налоговому администрированию в 2019 году.