Несносный самострой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-28T19:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

По российским законам решениям судов, вступившим в силу, должны подчиняться остальные ветви власти. Недавно назначенный на должность главы курортной Ялты Алексей Челпанов создает опасный прецедент - он принял решение отменить снос опасной восьмиэтажки вопреки решениям городского и республиканского судов, о чем публично сделал заявления. Причем речь идет об особом случае - сносе построенного с грубейшими нарушениями здания, которое угрожает объекту культурного наследия федерального значения - памятнику архитектуры «Усадьба Водарской».

Данный прецедент имеет громадное значение для Ялты, которая хаотически застроена различными зданиями, построенными с нарушениями правил и норм застройки, из-за чего может утратить свой курортный потенциал. Очень опасна попытка легализовать незаконное здание вопреки решениям судов и для России в целом. Ведь, по данным Минстроя России, возведение зданий без документов - чуть ли не самое популярное нарушение в отрасли. Никакие ошибки в выборе материалов, просчеты в пожарной безопасности не идут ни в какое сравнение с самостроем. По всей стране вырастают жилые дома, не имеющие нужных согласований и разрешений. А власти потом не знают, что со всем этим делать.

Ялтинский скандал довольно типичен: на участке, предназначенном для малоэтажного индивидуального жилищного строительства, девелопер возвел восьмиэтажный дом на 49 квартир!

Работы начались еще при украинской власти, а закончились в 2014 году, когда полуостров вернулся в состав России.

Новая администрация - по крайней мере, формально - взялась за наведение порядка. Ожидаемо самострой по адресу: улица Щорса, 8Е, отказались принять в эксплуатацию. У дома нашли массу нарушений. Главное из них - здание стоит на участке, не предназначенном для многоэтажного строительства. Второе - дом возведен в охранной зоне памятника архитектуры «Усадьба Водарской», и теперь многоэтажка может угрожать целостности архитектурной жемчужины Ялты.

Ну и по мелочи: инженерные сети района просто не выдержат обслуживания восьмиэтажного дома. Нет достаточной мощности электричества, напора воды. Канализация не переварит стоки многоэтажки - ведь коммуникации проектировались для индивидуальных домов на одну семью.

Соседи пытались помешать стройке еще на стадии котлована. Местный житель Виталий Васик рассказал журналистам, что писал жалобы в правоохранительные органы, в муниципалитет. Но результата от этих писем не было. Наоборот, в один из дней мужчину избили неизвестные, подъехавшие к дому Виталия на черном «Мерседесе». Мужчина полагает, что это были представители застройщика.

Новые российские власти Ялты подали в суд на застройщика. В ноябре 2017 года тогдашний глава города Елена Сотникова выиграла дело. Фемида постановила, что дом опасен и его надо снести как самострой.

Тогда в СМИ общественности преподнесли эту историю как большую победу республиканских властей. Ведь именно после громких заявлений главы Республики Крым Сергея Аксенова о необходимости сносить самострой на Щорса, 8Е, администрация Ялты подала исковое заявление в суд.

Девелопер Зоя Майлова обжаловала решение Ялтинского горсуда, но Верховный Суд Республики Крым оставил решение суда первой инстанции в силе.

Суды учли земельные нарушения и тот факт, что при строительстве восьмиэтажки рабочие подрезали холм, на котором стоит несущая стена усадьбы Водарской, из-за чего есть угроза жизни людям и разрушения памятника.

Официально горадминистрация заявляет, что история не закончена, идут разбирательства и ничего пока не ясно. Но что может быть не ясно? Есть заключение экспертной организации об угрозе самостроя жизни людей и вступившее в законную силу решение суда, обязательное к исполнению.

Между тем имеется информация, что администрация города Ялты, скорее всего, окажет давление на разработчиков нового генплана г. Ялты с целью включения земельного участка под самостроем на ул. Щорса, 8Е, в вид разрешенного использования - «среднеэтажная жилая застройка», что может узаконить самострой.

Депутат ялтинского горсовета на условиях анонимности сообщил корреспонденту, что решение мэра Ялты Челпанова легализовать восьмиэтажку создает плохой пример для всего региона и вызывает крайнюю озабоченность в депутатском корпусе, а также недовольство жителей города. Ведь получается, что можно без документов построить любой дом, а потом задним числом договориться с чиновниками и получить разрешение, «узаконив» постройку.

Депутат надеется, что ситуация все же повернется в сторону торжества законности, а правоохранители проверят действия и бездействия г-на Челпанова на наличие состава преступления по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 285 «Злоупотребление служебными полномочиями», ст. 286 «Превышение должностных полномочий» и ст. 315 «Злостное неисполнение должностным лицом вступившего в законную силу решения суда».

В противном случае на борьбе с самостроем в Крыму можно ставить крест. Нарушители увидят, что обещания властей навести порядок так и остаются ничего не стоящими обещаниями. Очевидно, что без решительных мер восстановить законность невозможно. Либо мы боремся с самостроем, либо даем девелоперам возможность искать лазейки и варианты обхода законов для уродования всего крымского побережья

Ялтинским властям остается только решить - на чьей они стороне…