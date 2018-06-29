Трагедия дочки генсека Галины Брежневой: От советской «принцессы» до спившейся пациентки психушки

СЕГОДНЯ 01:39 2018-06-29T02:22:14+03:00

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Жизнь дочери Леонида Брежнева Галины - это история Золушки наоборот. Счастливое детство, жизнь в роскоши- дорогая одежда, машины, бриллианты. Три брака - один ребенок. Множество романов, тусовки со знаменитостями. И - совершенно одинокая старость. Хронический алкоголизм. Смерть в 69 лет - в психиатрической больнице, куда ее упекла собственная дочь.

О трагедии дочери всесильного генсека мы поговорили с известным публицистом Евгением ДОДОЛЕВЫМ - первым, кто провел расследование о жизни Брежневых, автором книг «Галина Брежнева. Жизнь советской принцессы» и «Дело Галины Брежневой. Бриллианты для принцессы».

- Евгений Юрьевич, у одних судьба Галины Брежневой вызывает жалость - имела все, что хотела, росла в любви и в ласке, а умерла одинокой, в психушке. Другие считают, что это справедливая расплата за ту роскошную жизнь, которую она вела. Вы какие чувства испытываете?

- Сейчас тренд на переосмысление брежневской эпохи и брежневского клана. Но я совершенно не склонен идеализировать и фигуру генсека и его родственников, с которыми мне приходилось общаться. Главный плюс, который я вижу в Галине Брежневой - она абсолютно не была злопамятной и подлой. Это не тот человек, который мог интриговать, мстить. Казалось бы, у нее ко мне как к журналисту, который доставил ей какие-то неприятные моменты, могли быть счеты, но когда я ей позвонил спустя какое-то время, она просто сказала: «на каждый роток не накинешь платок». Она была отходчивой и можно сказать, что была доброй, уж точно не злой. Но, если честно, симпатии Галина Брежнева и тогда у меня не вызывала никакой, и сейчас не вызывает.

БЫЛА ТАК ОДИНОКА, ЧТО ПРИВОДИЛА В ДОМ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ С УЛИЦЫ

- Вы же с ней общались лишь в то время, когда она уже страдала алкоголизмом?

- Да, я не застал ее в звездный период, когда она зажигала и была светской дамой. Я видел ее уже спившейся старухой, совершенно нечистоплотной в плане общения. Я несколько раз приезжал к ней в гости и заставал у нее люмпинизированную публику, людей значительно моложе ее, которые просто цинично пользовались, как минимум, наличием места, где можно выпить. Она даже не знала, как этих людей зовут. У нее был большой дефицит общения - из прежнего окружения больше никто не хотел с ней выпивать и ей приходилось искать себе компанию на улице. Она считала, что знакомые не хотят с ней общаться потому, что она в опале. А на самом деле она была им просто не интересна и не симпатична. Когда она имела возможность заходить в Елисеевский и выходить оттуда с палками сервилата и балыками, она была хорошей компанией, а просто приезжать с ней квасить спирт «Рояль» никто не хотел. Как выяснилось, ее не любили. Она была совершенно хрестоматийным образцом богемы. Не привыкла и не любила работать и просто получала удовольствие от жизни. Любила выпить, любила кураж, веселье, и, по-моему, не отдавала себе отчета в том, что все совершенно изменилось, что она уже не привлекательный сексуальный объект. Это вызывает жалость и брезгливость.

- Смотрела ли Галина Брежнева сюжет о себе английских журналистов, в котором они на весь мир показали ее свихнувшейся алкоголичкой?

- Да. Но ей было все равно, что про нее пишут и снимают. Она была в этом смысле эпикурейцем, жила сегодняшним днем: сегодня есть, что выпить и чем полакомиться - хорошо, а что там будет завтра и как на ней отразятся какие-то публикации или сюжеты ее не интересовало.

«РОЖДЕННАЯ, ЧТОБЫ КУТИТЬ»

- Это Леонид Брежнев воспитал свою дочь богемой?

- Не думаю. Сам Леонид Ильич был человеком работящим. И Юрий Чурбанов (третий муж Галины Брежневой, - Ред.), с которым мне довелось общаться и видеться при самых разных обстоятельствах, при массе своих недостатков был тоже работящим. Хотя в значительной степени он работал печенью, как все в комсомоле.

- То есть был хорошим собутыльником?

- Это был совершенно необходимый атрибут построения карьеры. Надо было очень тяжело бухать. Человек, который не умел пить, просто не имел шансов состояться.

- Но ведь Чурбанова постоянно двигал наверх Брежнев: когда он женился на Галине, занимал должность замначальника политотдела Главного управления исправительно-трудовых учреждений МВД СССР, а дорос до первого замминистра внутренних дел. В народе даже поговорка появилась «Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов». Не хотел бы, мог бы и не выпивать.

- У партийной элиты был довольно сложный саморегулирующийся организм. Если ты становишься чужим в этой среде, она тебя отторгнет, даже если ты зять генсека. Не пить он не мог.

- Сын Брежнева Юрий тоже по этой же причине злоупотреблял алкоголем? Генсек из-за этого сильно переживал.

- С Юрием я не был знаком. Я знал его сына - Андрея, мы как-то отдыхали в 80-х в одном пансионате в Крыму. Он был основательно выпивающим человеком (мы все тогда выпивали), но при этом он не был алкоголиком. А вот Галина Леонидовна была алкоголичкой, готовой на все за бутылку шампанского или коньяка.

У Галины Брежневой был веселый и легкий нрав. Даже в зрелые годы она продолжала кутить так, будто ей все еще 20. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН

«ДАЖЕ ЧУРБАНОВ БЫЛ МЕНЬШИМ ЭГОИСТОМ, ЧЕМ ЕГО ЖЕНА»

- Почему до того, как дочь Виктория пожизненно заперла Галину Брежневу в психушке, никто из друзей не попытался помочь дочери генсека вернуть ее жизнь в нормальное русло?

- Это показывает, что на самом деле Галина не была душевным человеком и никому ничего не дала - не в плане материальных благ, протекций, секса, а в душевном плане - раз не оказалось рядом с ней человека, захотевшего ей помочь. Я считаю, что если дети не заботятся о своих родителях, это всегда вина родителей. Раз у нее так сложились отношения с дочерью, это говорит о том, что Галина была зациклена на себе.

- Но ведь Брежнев сам забрал внучку на воспитание к себе.

- Он же не просто так ее забрал, для этого были основания. Галина Леонидовна жила для себя. Даже Чурбанов, на мой взгляд, был меньшим эгоистом.

- По одной из версий, именно Брежнев пустил под откос жизнь Галины, когда насильно, при помощи спецслужб, разорвал их брак с иллюзионистом Игорем Кио.

- Это чудесный сюжет для мыльной оперы: любовь не состоялась, и Галина пошла в разнос. Их отношения могли продолжаться два-три-четыре года, не больше, даже если бы Галина родила. Она была достаточно отвязной девушкой и до Кио, и после. Она была рождена для того, чтобы отрываться, вести красивую жизнь. Но с таким посылом и с таким характером надо жить быстро и умереть молодым, такому человеку совершенно нельзя стареть, а она состарилась и очень плохо окончила.

- На ваш взгляд, была ли Галина умной женщиной?

- Нет. Так наверное не хорошо говорить, сразу возникает вопрос из Ильфа и Петрова: «А ты кто такой?». Не считаю себя семи пядей во лбу, но даже с такой точкой отсчета я могу сказать, что она была очень и очень не умной.

- При этом в годы своего расцвета Галина Брежнева общалась с очень талантливыми и умными людьми- с Лиепой, Высоцким, Кобзоном. Как вы думаете, она была им интересна или с ней общались по необходимости, потому что она дочь генсека?

- Думаю, главным для них всех было то, что она- «принцесса»- единственная дочь хозяина страны. Хотя, конечно, она умела привлекать мужчин.

«ЛЕОНИД ИЛЬИЧ УНОСИЛ ДОМОЙ КОНФЕТЫ ИЗ ГОСТЕВОЙ ВАЗЫ»

- Галина и Чурбанов были разного поля ягоды?

- Он был карьеристом, а она богемой. Она могла бы сделать карьеру - не хотела. Но они все не были порядочными людьми, так скажем. Я понимаю, что подставляюсь, у брежневского клана сейчас есть большой фан клуб, они говорят: какие мы, журналисты, мерзавцы - втоптали всех Брежневых в грязь в угоду новым веяньям. Еще очень любят говорить, что при Брежневе не было такой коррупции, как сейчас. Так вот это все закладывалось именно тогда. Комсомольские вожди выросли в нынешних олигархов. Эти люди не отличались высокой моралью и не были образцами чего-то нравственного и духовного. Это было сплошное ханженство, ложь и собственно вот эти люди, как я считаю, и просрали страну.

- Галина Брежнева разъезжала на шикарных авто и ходила в бриллиантах, но нефтяные скважины никто себе тогда не присваивал.

- Масштабы, конечно, были другие. Помню, как менялись эпизоды в уголовном деле Чурбанова. Расшитая золотом тюбетейка, какой-то халат, подаренные ему кем-то арбузы - это рассматривалось, как взятка. Но дело ведь не в масштабах, а в том, готов ли чиновник что-либо сделать или чего-то не сделать за вознаграждение. Размер вознаграждения значения не имеет. Имеет значение лишь сама готовность преступить закон за конфетку. Эта конфетка может быть в виде оффшора за 10 миллионов евро, как сейчас, или в виде коробки конфет. Охранники Брежнева мне рассказали интересную деталь. Перед тем, как уехать домой с работы, Леонид Ильич брал гостевую вазу с конфетами и высыпал их себе в портфель. Кто-то мне говорил: он так делал, чтоб конфеты не засохли, не пропали. Да ерунда все это. Это инстинкт- возьму то, что лежит. Хотя он был хозяином всей страны. Да, не роскошествовал. Элита, члены политбюро жили на уровне американского мидл класса - машина, ондатровая шапка, дубленка, видеомагнитофон. Сейчас любой столичный префект живет во сто крат круче, чем члены советского Политбюро. Дело не в масштабах, а в том, как эти люди были устроены.

- А, может, при Брежневе коррупции просто перестали стесняться?

- Думаю, дело в другом. Сама система была выстроена так, что наверх могли попадать люди только очень циничные. Посмотрите на любого из олигархов, которые были видными комсомольцами: Ходорковский, Фридман, Прохоров - какие там партийные идеалы? Понятно, что эти люди ничего не переосмысливали, никакая система координат у них не менялась. Они никогда не были убежденными коммунистами, все это было чудовищное ханженство и вранье.

«ГОРБАЧЕВУ И ЕЛЬЦИНУ НЕ БЫЛО ДЕЛА ДО СЕМЬИ БРЕЖНЕВА»

- После смерти Брежнева пришедший к власти Андропов пообещал сохранить для семьи Леонида Ильича все блага. Вдове назначили хорошую пенсию, госдачу не забрали. Чувствовала ли родня генсека, что скоро всему этому придет конец?

- Брежневы прекрасно понимали, что верить никаким обещаниям нельзя. Андропов не с Брежневым мерился, а с Щелоковым (министр внутренних дел СССР, - Ред.). В последние годы перед смертью Брежнев был объектом манипуляций приближенных к нему людей. Я до сих пор убежден, что Щелоков не покончил жизнь самоубийством, а просто был устранен. Мне это рассказывали люди, которым я абсолютно доверяю, - из следственной бригады Гдляна-Иванова. Тот же Чурбанов боялся, что в тюрьме его убьют, подстроят несчастный случай.

- Он сидел в обычной тюрьме?

- Нет, в зоне для чиновников и сотрудников МВД, там не было уголовников и блатных.

- Горбачев ненавидел брежневский клан или их разгром был всего лишь политической необходимостью?

- Никто брежневский клан не ненавидел.

- Но их стерли в порошок.

- Это правила конкурентной игры. Хрущева в порошок не стерли, но тоже задвинули, когда Брежнев пришел к власти.

- Вдвова Брежнева в 90-е голодала, а это как-никак бывшая первая леди страны.

- Не думаю, что Горбачев или его жена держали это в голове. Им было это совершенно безразлично.

- Сейчас власть держит это в голове. Предыдущих руководителей в грязь не втаптывают. Советские правители не понимали, что уважительное отношение к семьям предшественников - это, в том числе, некая гарантия собственной безопасности?

- Пока уважение к предшественникам я заметил только у Путина. Ельцин ведь не особенно жаловал Горбачева. А Путин - либерал, чтобы там не говорили по этому поводу. Любой человек, который придет ему на смену, будет гораздо жестче. Такого мягкого либерального руководителя у нас, боюсь, больше не будет. А те люди не были либералами.

- Европейские правозащитники вас бы сейчас закидали тапками.

- Я не думаю, что европейские правозащитники сильны в материале.

- А в чем вы видите либерализм Путина?

- Во-первых, в экономике, она у нас абсолютно либеральная. Но мы ушли от темы.

- Давайте вернемся к ней. То есть Горбачеву и Ельцину не было дела до предшественников?

- Горбачев и Ельцин находились еще и в личных взаимоотношениях. Там был высокий градус личной неприязни. А к Брежневу, думаю, ни Горбачев ни Ельцин особого негатива не испытывали. Но Брежневы выбыли из игры, они не имели никакого веса и о них никто не думал.

- По данным соцопросов, Брежнев в последние годы внезапно стал для россиян самым человечным правителем СССР. С чем вы это связываете?

- Людям старшего поколения свойственно идеализировать времена своей молодости. Ну а молодежь говорит, что при Брежневе было бесплатное образование, бесплатное жилье, не было боязни потерять работу и всех этих ипотек. При этом нынешняя молодежь не просто не представляет себе действующую тогда систему запретов: невозможно было уехать из страны, была статья за «Тунеядство», людей преследовали за прически, за то, что они смотрят не те фильмы, слушают не ту музыку. Что касается человечности, то по сравнению со своим предшественником - Хрущевым, который участвовал в репрессиях и у которого руки были по локоть в крови, конечно, Брежнев более человечный. Брежнева также сравнивают с Горбачевым (Андропов и Черненко - не в счет, они совсем недолго были у власти). А Горбачев, как считается, развалил страну. И на фоне этих двух руководителей (Хрущева и Горбачева) Брежнев, конечно, смотрится лучше.

- Если бы вы сейчас делали журналистское расследование, вы бы так же жестко разоблачали Галину Брежневу и ее мужа?

- Нет. Я испытываю чувство стыда за то, что я тогда не понимал, в чьих интересах я это делаю, не понимал, что я был одной из пешек в серьезной игре, мне то казалось, что я просто разоблачаю коррупционеров. Сейчас многое из того, что я написал и снял, я бы не сделал, либо сделал бы по-другому, в такой степени я переосмыслил эти моменты. Но это не значит, что я стал как-то лучше относиться к Галине Брежневой и ее мужу.

Леонид Ильич очень любил свою дочь. Мог ли генсек предполагать, как ужасно закончится жизнь Галины? Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН

ДОСЬЕ «КП»

Евгений Додолев — журналист, медиаменеджер. Еще будучи школьником сотрудничал с «Комсомольской правдой». Один из ведущих программы «Взгляд». В качестве главного редактора руководил газетами «Новый Взгляд» и «Московская комсомолка», деловыми изданиями «Компания» и «Карьера». Ведущий авторских программ на каналах «Россия-1» и «Москва 24».

ЗВОНОК РОДСТВЕННИКУ

Андрей Брежнев, внук Брежнева, племянник Галины: «Дочь генсека должна была ходить не в бриллиантах, а в деревянных кольцах?»

- Андрей Юрьевич, вы 29 июня пойдете на могилу своей тети на Новодевичьем кладбище? Вы там вообще бываете?

- Да, бываю, но не пойду, я сейчас не в Москве.

- Какие воспоминания у вас сохранились о тете?

- Самые теплые. Тетушка была веселым человеком, с хорошим чувством юмора. Большинство из того, что он ней пишут, - ложь. И потом, не надо забывать, что она была дочкой генерального секретаря и могла бы себе позволить такое, что и сейчас себе не позволяют люди. А она была достаточно скромна.

- Вы считаете, что бриллианты и «Мерседесы» - это по тем временам скромно?

- А что она должна была ходить в деревянных кольцах? У нее была возможность купить эти украшения, и у ее мужа была такая возможность. И эти украшения продавались в магазинах.

- И все же дети предыдущих руководителей страны так себя не вели.

- По тем временам — да, а по нынешним — скромнее себя вела Галина Леонидовна.

- Какая именно ложь о Галине вас возмущает?

- Меня возмущает, что пишут люди, которые близко ее не знали, которые пользуются только слухами, фотографиями и анекдотами, переписывают старые публикации в газетах и переделывают старые телесюжеты. Без всяких доказательств. Ну вы, журналисты, хоть бы постеснялись! Вся ее роскошная жизнь — придуманная. Рестораны - это роскошная жизнь? Да, у Леонида Ильича была дача, у нее была дача, по тем временам это было, безусловно, много, но на этом все заканчивается. На одном мероприятии, которое проходило в семье, супруги неких людей стали говорить Галине, что надо себя скромнее вести, а тетушка им ответила: «За скромность нас любить не будут!». И она оказалась на 110 процентов права. Она жила так, как хотела, вне зависимости от того, дочка ли она Леонида Ильича, или простая гражданка Советского Союза. Она была самый живой человек в семье. Может, у нее были недостатки, но кто не без греха?

- Но ведь то, что Галина Брежнева сильно пила и оказалась в психиатрической больнице — это же не ложь.

- Да, она пила, и в больнице оказалась, но, извините, не по своей воле.

- Главную роль в этом сыграла ее дочь Виктория?

- Я не хочу отвечать на этот вопрос. Это дела семейные.

- А почему она в старости осталась совсем одна? Почему все друзья ее бросили?

- А у нее были друзья? У нее были приживальцы и прижвалки, а друзей настоящих она так и не нажила, и это ее трагедия.

- Потомки Леонида Ильича где сейчас живут? С кем вы поддерживаете связь?

- Остались тетушки мои, брат мой, вот и общаемся. Все живут в России.

- Но в связи с памятной датой, 20-летием со дня смерти Галины Леонидовны, семья за одним столом собираться не будет?

- Нет.

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