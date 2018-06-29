Прогноз астрологов на матч Россия - Испания 1 июля 2018 года: исход поединка зависит от болельщиков

СЕГОДНЯ 13:59 2018-06-29T15:19:28+03:00

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1 июля ждет вся страна - наша сборная в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сыграет с испанцами. Известные экстрасенсы и астролог подготовили для «Комсомольской правды» прогнозы на матч Россия - Испания 1 июля 2018 года, а также дали советы, которые помогут нам победить.

Николь Кузнецова, звезда телепроекта «Битва экстрасенсов»:

- Хватает среди нас людей, которые перед игрой сборной России и сборной Испании повторяют: «Да они нас порвут!» Но кредит доверия болельщиков наша команда не исчерпала, и над ней реет дух всеобщей поддержки. Некоторые особо рьяные фанаты прибегают к ритуалам, чтобы наколдовать победу своим фаворитам: в основном так поступают испанцы. Брать с них пример нельзя. Чтобы помочь своей команде, болельщикам в речевках и в мыслях нужно проявлять уважение к соперникам. Это спорт: матчи служат миру и честному соперничеству. А тот, кто сеет неприязнь, снижает духовный уровень этих поединков. Из-за злости огромного количества людей игра может стать нервозной и бестолковой, в ней возрастёт вероятность обидных инцидентов, которые только на первый взгляд будут казаться случайными.

Николь Кузнецова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Часто спрашивают, как можно поддержать близкого и родного человека перед важным событием, в данном случае игрой. Думать нужно примерно так: я знаю, что ты, как настоящий мужчина, отдашь все силы матчу. Но даже если победы это не принесёт, знай, что я всегда буду любить и уважать тебя. То есть акцент важно делать на духовном принятии мужа (сына), признании его человеческих качеств.

Воскресенье 1 июля станет днём сумасшедшей и неровной энергетики. На поле из-за этого многие моменты останутся нереализованными, многие усилия будут безрезультатными из-за временного хаоса в мыслях и действиях. Тренерскому штабу и болельщикам не раз придётся в недоумении хвататься за голову: происходящее будет казаться просто нереальным! Счёт матча ещё не предрешён. Он зависит, в том числе, от ауры, которую создадут и трибуны, и близкие люди игроков. Пока она очень изменчивая. Болельщикам самое время объединиться в позитивном настрое. Их тревожные мысли о возможном поражении мешают сейчас обеим командам.

Анна Вакулевская, астролог:

- 1 июля - 18-й лунный день. В этот день обостряется чувство подчиненности, несовершенства, играет большую роль настрой. В период ретроградного Марса (с 26 июня по 27 августа 2018 года) в жизни любого человека могут появиться люди из прошлого: соперники, конкуренты, те, кто стимулировал нашу активность и не давал расслабиться. Это время даёт возможность еще раз попробовать достичь целей, которые раньше казались недоступными.

Астролог Анна Вакулевская.

Очень активны в этот день огненные и воздушные знаки Зодиака, а так как их представители есть и в той, и в другой команде, игра будет жесткая и напряженная. Этот день удачен для футболистов сборной Испании Серхио Рамоса (Овен) и Жерара Пике (Водолей), а также для наших игроков Игоря Акинфеева (Овен), Федора Смолова (Водолей), Артема Дзюбы (Лав) и Юрия Жиркова (Лев).

Россия будет все силы отдавать победе на родном стадионе, но победа будет за сборной Испании - звезды на ее стороне.

Алексей Сенат экстрасенс, биоэнергетик:

- Волна негатива и пессимистического настроя болельщиков серьезно влияет на реальный расклад сил. Сотни людей создают негативные мыслеформы и обрекают тем самым команду на проигрыш. Болельщики еще могут повлиять на исход игры: надо изменить мысли и настрой - поверьте в победу сборной России. Иначе счет будет 1:2 - не в пользу сборной России.