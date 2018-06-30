Власть сама попалась в сети

СЕГОДНЯ 11:40 2018-06-30T11:59:47+03:00

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Социальные сети. Несколько лет назад они казались малопонятной новинкой, сегодня же стали повседневностью. Тем, кто с трудом представляет свой день без общения в социальных сетях, еще сложнее представить, что вошли они в нашу жизнь сравнительно недавно.

Некоторую известность, особенно в США, это явление начало завоевывать еще в конце прошлого века. Но настоящий сетевой бум разразился где-то с 2004 года с появлением, в частности, сети Фейсбук, а русскоязычного сегмента интернета он достиг через пару лет, когда интернет-пользователям были предложены такие площадки для общения, как Одноклассники и ВКонтакте. Если к перечисленным прибавить еще Твиттер и Инстаграм, это, конечно, не исчерпает весь список известных социальных сетей, но, пожалуй, даст представление о том, какие из них наиболее популярны.

Можно говорить о своеобразной «специализации» различных социальных сетей, особенно на первом этапе их существования. Одноклассники многих привлекали возможностью восстановить знакомство и обменяться фотографиями со старыми друзьями школьных и студенческих времен. Твиттер – это краткие новости, остроумные афоризмы и злободневные цитаты. Инстаграм позволял следить за жизнью известных людей, Фейсбук – держать руку на пульсе политической жизни в стране и за ее пределами, ВКонтакте – переписываться с друзьями и обмениваться музыкой.

Но чем дальше, тем эта грань больше стирается. В результате острой конкуренции социальные сети становятся похожи друг на друга, стараясь предоставить своим пользователям максимальный набор функций и сервисов. Они связаны с возможностями получать большой объем разнообразной информации в сжатые сроки, находить старых и заводить новых друзей, быть в курсе событий, дистанционно общаться между собой, искать работу, производить покупки, размещать свои тексты, фотографии, видео, музыку, проводить прямые эфиры…

Важная функция, из-за которой социальные сети больше всего заслуживают названия социальных – это возможность объединяться в группы по интересам, сообща работать над решением какой-либо локальной или даже глобальной проблемы: создавать вокруг нее общественный резонанс, вместе искать, намечать и обсуждать пути ее решения, привлекать к ней общественное внимание и внимание властей.

Разумеется, такие функции соцсетей не могли долго оставаться вне сферы внимания бизнеса и политики. Бизнес привлекает прежде всего быстро растущий рекламный рынок с десятками, а то и сотнями миллионов людей, а также возможность рекламировать свои товары и услуги в зависимости от предпочтений и интересов пользователя. Политики идут туда, где имеют возможность быть услышанными аудиторией, приспосабливаясь к меняющимся требованиям времени. Еще восемь лет назад, когда у Дмитрия Медведева появился блог в сети Твиттер, в интернете стала популярной смешная картинка со старушками у подъезда, удивленно обсуждающими слух, что «Медведев завел блох в свитере». Сейчас не вызовет удивления, если у таких старушек по одному, а то и по несколько собственных аккаунтов в разных соцсетях.

Среди глав субъектов Российской Федерации явным и безоговорочным лидером по активности в соцсетях является Рамзан Кадыров. У него 2,8 миллиона подписчиков в Инстаграме, около 800 тысяч в фейсбуке, 540 тысяч ВКонтакте и 392 тысячи в Твиттере. Правда, в значительной степени эта популярность объясняется харизматичностью чеченского лидера, а также тем, что нередко его посты носят несколько провокационный характер или, например, рассказывают о встречах со знаменитостями.

Однако, важной особенностью соцсетей именно для политиков и государственных чиновников является то, что, в отличие от традиционных СМИ, прежде всего газет и телевидения, социальные сети предоставляю возможность непосредственного контакта с людьми и оперативной обратной связи. Об одном конкретном примере того, как социальные сети помогают власти лучше слышать людей и эффективнее реагировать на сложные ситуации, рассказал недавно на проходившей в Тюмени конференции блогеров «НеФорум-2018» исполняющий обязанности губернатора этого региона Александр Моор.

Жители одного из поселков области разместили ВКонтакте обращение, опасаясь, что могут пойти под снос их дома, на которые в свое время не были оформлены документы. «К этому моменту закон, который поможет решить проблему, уже был принят в первом чтении, - рассказал Александр Моор, - но люди о нем не знали. Они были обеспокоены. Я дал поручение главе города встретиться с людьми и разъяснить, что их домам ничего не угрожает. Я взял на себя обязательство, и уже в июне этого года закон будет принят в окончательном чтении. Таким образом проблема была решена».

Хотя сам Моор не зарегистрирован с соцсетях и считает, что почитать о его поездках и встречах можно на сайтах информагентств, а информацию из блогосферы ему доносят референты, он отметил, что социальные сети – «это реальный инструмент, который сегодня работает». И что часто именно в соцсетях он находит основу для управленческих решений.

В отличие от Александра Моора, главу Хакасии Виктора Зимина можно назвать пользователем соцсетей со стажем. Еще в прошлом году на одной из его встреч с молодежью республики разговор коснулся Инстаграма, в котором у Зимина есть собственная страничка. «Бывает так, что человек не заботится о своей странице, но очень тщательно следит за тобой, за твоей работой, в целом за Хакасией, какие шаги происходят, - поделился Виктор Зимин своими впечатлениями с молодыми пользователями ресурса, - я сейчас вижу, что молодежи вообще не интересно новости смотреть. Они зашли на Инстаграм главы, все понятно, что было свежего».

Но в рамках новой политики, предполагающей более открытую работу власти и больше контактов с людьми, Виктор Зимин намерен уделять больше времени непосредственному общению с жителями республики и в других социальных сетях, кроме Инстаграма. Это, по его мнению, позволит лучше понять проблемы, которые беспокоят людей, и найти верные пути их решения. «Невозможно изменить ситуацию в республике не изменив подходы и свое отношение к возникающим вопросам и проблемам, - заявил глава Хакасии в одном из недавних выступлений, - Начать эти перемены нужно с себя. С того, что власть должна стать более доступной и более открытой. В том числе в интернете. Я сам в ближайшее время открою и буду вести личные страницы в социальных сетях, то же самое сделают все члены правительства. Все представители власти будут ежедневно общаться с гражданами».

Следует отметить, что это свое обещание глава Хакасии уже выполнил. А кроме того, больше внимания чиновники теперь будут уделять общению с гражданами не только через интернет, но и непосредственно. Первым из регионов Сибири Хакасия установила обязательный единый день личного приема граждан чиновниками всех уровней. Раз в месяц двери всех властных кабинетов будут открыты для жителей Хакасии с раннего утра и до последнего обратившегося. Ну а блоги в соцсетях – в постоянном режиме.

Однако, среди лидеров российских регионов пока что активные пользователи социальных сетей с большим количеством подписчиков и записями, набирающими по несколько тысяч просмотров, остаются редкостью. Большинство же либо не имеют своих аккаунтов в социальных сетях, как либо не ведут на них никакой деятельности. Так, например, нет своего аккаунта в соцсетях у губернатора Тульской области Алексея Дюмина и его коллеги из Владимирской области Светланы Орловой, а отслеживать их деятельность и знакомиться с новостями предлагается на официальных сайтах губернаторов. Туда же можно писать электронные письма.

А последний лично написанный блог курского губернатора Александра Михайлова (да и то не в какой-либо соцсети, а на его же официальном сайте) датируется июнем позапрошлого года, когда глава региона лично отреагировал на критическую статью в газете.

Конечно, главы субъектов федерации – люди занятые. Хотя только этим вряд ли можно объяснить столь большую разницу между лидерами и аутсайдерами по сетевой активности в количестве подписчиков, публикаций, просмотров. Скорее дело в том, что не все пока сумели по достоинству оценить политическую значимость этого ресурса – как эффективного канала обратной связи и удобного инструмента для взаимодействия общества и власти в решении общих проблем.