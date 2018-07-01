2018-06-30T20:48:39+03:00
Экономика

Банк Русский Стандарт: мужчины оплачивают штрафы ГИБДД со скидкой 50% чаще женщин

Банк Русский Стандарт изучил статистику онлайн-переводов по одной из самых популярных операций в своих дистанционных каналах обслуживания - оплате штрафов ГИБДД
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Банк Русский Стандарт изучил статистику по оплате штрафов ГИБДДБанк Русский Стандарт изучил статистику по оплате штрафов ГИБДДФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Аналитики банка узнали, как быстро жители разных регионов оплачивают квитанции за нарушение правил дорожного движения и какова средняя сумма штрафа. Кроме того, банк выяснил, кто более ответственно подходит к оплате таких штрафов – мужчины или женщины.

В рамках исследования были проанализированы операции, совершенные за I полугодие 2018 года активными пользователями онлайн-сервисов банка.

Традиционно самая высокая доля по количеству оплаченных штрафов приходится на крупные города с максимальной концентрацией автомобилистов. В целом топ-5 регионов по количеству оплаченных штрафов в дистанционных каналах обслуживания банка выглядит так:

1.Москва;

2.Московская область;

3.Республика Татарстан;

4.Санкт-Петербург;

5.Волгоградская и Ульяновская области разделили пятое место.

Интересно, что в крупных регионах скорость оплаты штрафов ГИБДД в дистанционных каналах обслуживания банка сократилась до 33 дней (в среднем в Iполугодии 2018 года). А в 2017 году средний срок оплаты штрафа по стране составлял 96 дней, соответственно.

В онлайн-сервисах Русского Стандарта быстрее всего штрафы оплачивают в Тверской области – в среднем в течение 5 дней, а медленнее – в Республике Татарстан – 98 дней в среднем по итогам Iполугодия 2018 года. Напомним, что в 2017 году быстрее всего платили автомобилисты из Оренбурга – в среднем всего 6,6 дней, а медленнее всех из Ярославля – 380,35 дней, соответственно.

Аналитики банка узнали, в какие месяцы чаще всего оплачивают штрафы онлайн. В течение года пики платежей приходятся на летние месяцы: июнь - 13%; июль - 13%; август - 16%.

Интересна и статистика оплаты штрафов онлайн со скидкой в 50% (в течение 20 дней со дня вынесения постановления об административном нарушении). Среди клиентов банка процент таких ответственных и экономных снизился с 11% до 7%. Среди таких автовладельцев 75% мужчин и 25% женщин, которые успевают оплатить квитанцию со скидкой 50%. Хотя среди активных пользователей дистанционных каналов обслуживания процент мужчин и женщин практически сравнялся.

Топ-5 регионов, где жители по максимуму использовали возможность сэкономить 50% на оплате штрафов ГИБДД в дистанционных каналах Русского Стандарта в Iполугодии 2018 года, выглядит так:

1.Москва;

2.Московская область;

3.Республика Татарстан;

4.Санкт-Петербург;

5.Республика Башкортостан.

Отдельно отметим, что за оплату штрафов ГИБДД в Интернет- и Мобильном банке Русского Стандарта не взимается комиссия.

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