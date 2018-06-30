Казань — это тот город, где Лионель Месси лишился своей главной мечты

СЕГОДНЯ 20:55 2018-06-30T20:59:09+03:00

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В этом мире существуют два Лео, о которых знают все. Это - Месси и Ди Каприо. Первый никогда не побеждал на чемпионате мира по футболу, а второй до 2017 года никогда не выигрывал «Оскар». И как все умилялись и радовались победе Лео, взявшего статуэтку за фильм «Выживший», так и все грустят из-за того, что другой Лео так и не взял свой «Оскар». Месси, кажется, теперь уже никогда не выиграет чемпионат мира по футболу.

За сутки до матча Франция - Аргентина в твиттере футбольного клуба «Рубин» (Казань) появился шутливый пост: «Франция, если вам нужна помощь в нейтрализации Месси, спросите у нас!». Месси в 2009 и 2010 годах приезжал сюда дважды как игрок «Барселоны», но ни разу не забивал голов в Казани. Приехав в столицу Татарстана в третий раз уже как футболист сборной Аргентины Лео, похоже, поставил точку в своей карьере за национальную сборную. Он не забил в ворота Франции и его команда вылетела с чемпионата мира. Ему уже 31 год и на чемпионат мира в Россию Месси ехал с мыслями о победе, это было его заветной мечтой. Но теперь же не факт, что 35-летний Месси будет нужен Аргентине в Катаре на ЧМ-2022.

С титулами в сборной у Месси вообще не сложилось. Он побеждал на молодежном ЧМ в 2005 году, спустя три года выиграл Олимпиаду в Пекине. И все. Месси играл на четырех чемпионатах мира, но трижды ему немцы мешали добиться заветной цели. В 2006 году Месси был уже крут, но слишком молод, чтобы вытащить Аргентину к победе на ЧМ. В четвертьфинале команду молодого Лео остановили немцы. В 2010 году команду, которую возглавлял Марадона, остановили немцы, разгромившие их в четвертьфинале 4:0. В 2014 году аргентинцам просто не повезло в финале с Германией, они уступили 0:1. В 2018 году уже новый тренер делает ряд неправильных решений при выборе состава. А по некоторым фразам и вовсе кажется, что Лео - «любимчик» школьного учителя. И вот итог - Аргентина вылетает с турнира в 1/8 финала. На каждом из четырех чемпионатов мира Месси не свезло попасть в такую сборную Аргентины, которая была бы для него как «Барселона» - такая же непобедимая.

В 2016 году, не сумев выиграть Кубок Америки, Лео и вовсе заявил о завершении карьеры в национальной команде. Его удалось с большим трудом, пришлось вступаться даже президенту страны, вернули в сборную. И казалось, что вот она, мечта - ЧМ-2018 в России. Однако в России Лео и сборную Аргентины ждала большая неудача — тяжелый групповой этап и поражение от Франции 3:4 в 1/8 финала чемпионата мира.

Напарник Месси по сборной Хавьер Маскерано уже заявил о завершении карьеры в сборной. Лео, который в 2016 году уже прощался с командой, может последовать его примеру. Так что теперь для Лионеля Месси, который установил немало рекордов и выиграл огромное число титулов в футболе, десятилетие оставаясь одним из двух лучших игроков мира, мысли о победе на чемпионате мира по футболу так и останутся невоплощенными в жизнь.

Если же кто-то из иностранных болельщиков попытается переспросить, а что это за город такой, Казань? Так вот, это тот, где сборная Германии проиграла звание чемпионов мира, а потом Лионель Месси лишился своей мечты, проиграв свой последний матч на чемпионатах мира по футболу.

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