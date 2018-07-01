Версия: Тунгусский метеорит был кометой, содержавшей обломок кораллового рифа с Юпитера

СЕГОДНЯ 00:23 2018-07-01T01:11:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Тунгусский метеорит, 110-летний юбилей которого мир отмечает в эти дни, - а точнее, тунгусская комета содержала в себе фрагмент кораллового рифа из океана, когда-то расположенного на поверхности планеты-гиганта. К такому выводу пришел российский исследователь, ветеран космического центра “Хруничев” Евгений Дмитриев. Его версия основана на тщательном изучении проб грунта с места падения небесного тела и на следовании принципам “кометной метеоритики” - альтернативной научной дисциплины, объект внимания которой - выпадающие на Землю фрагменты комет. Дмитриев утверждает, что кометы - это результат выбросов из недр планет-гигантов и что тектиты - загадочные минералы, о природе которых до сих пор спорят геологи, - имеют именно кометное происхождение. А еще, исследуя тектиты, он выявил “стримергласы” - микроскопические образования, разительно напоминающие скелеты губок, радиолярий и других примитивных морских животных.

В 1989 году Евгений Дмитриев отправился к эпицентру Тунгусской катастрофы - искать внеземное вещество в рассеянных по торфяникам воронках. Проба грунта в одной из них, на Большом северном острове Южного болота, показала содержание космических частиц и стримергласов, похожих на кусочки кораллов. Эту воронку Дмитриев и назвал Коралловой. Правда, количество грунта не позволяло провести полноценное исследование. Дмитриев начал убеждать ученых, отправляющихся в район Подкаменной Тунгуски, заглянуть к Коралловой. Ждать пришлось почти 30 лет.

Участники 25 экспедиции московского Дворца пионеров (ГБПОУ «Воробьевы горы») проходят сплавину на пути к Коралловой воронке. Фото: tunguska.ru

В прошлом году Коралловую воронку навестили участники экспедиции московского Дворца пионеров (ГБПОУ «Воробьевы горы»), одним из руководителей которой был известный исследователь тунгусской проблемы, заведующий Звенигородской астрономической обсерваторией “Воробьевых гор”, астроном Виталий Ромейко. Повторное исследование торфа Коралловой, которое провел Дмитриев, снова выявило концентрацию стримергласов кораллов, а ученый В.А.Цельмович из Института физики Земли РАН обнаружил в этом торфе чисто космические частицы. Все это убедило Дмитриева, что тунгусский метеороид включал в себя кусок кораллового рифа и был обломком ядра кометы, некогда выпавшей из метеорного потока β-Таурид. В свою очередь, этот метеорный поток произошел от кометы Энке из семейства Юпитера. Таким образом, коралловый риф, прибывший в район Подкаменной Тунгуски, некогда обитал в одном из морей Юпитера, - Дмитриев считает, что на каком-то этапе своего развития эта планета могла иметь условия для наличия гидросферы, в которой обитали морские организмы.

Есть серьезные основания полагать, уверен Евгений Дмитриев, что более глубокое изучение Коралловой воронки откроет пути решения проблемы не только Тунгусского метеорита, но и происхождения комет и и жизни на земле.

Восток от эпицентра взрыва - будущее для исследователей

- Нашей задачей было просто собрать материал, мы его никак не интерпретировали, - говорит Виталий Александрович Ромейко, которого корреспондент “Комсомольской правды” попросил прокомментировать гипотезу Дмитриева. - У нас работали и биологи - по совершенно другой теме - они там же брали пробы, там же работали и радиометристы. У нас была комплексная учебно-исследовательская экспедиция. Выводы Дмитриева я комментировать никак не могу, это вопрос к нему: почему кораллы, откуда они там возникли. Как астроном я могу вам сказать, что в Солнечной системе таких объектов пока еще не было зафиксировано. Но с другой стороны есть ведь марсианская поверхность, Марс - достаточно древняя планета, и, возможно, на нем и были условия для возникновения подобных кораллов. Как астроном и отчасти метеоритчик, могу сказать, что в метеоритах это никогда не встречалось.

Заведующий Звенигородской астрономической обсерваторией “Воробьевых гор”, астроном и путешественник Виталий Александрович Ромейко во время своей 25 экспедиции в район падения Тунгусского метеорита. Фото: tunguska.ru

Астроном Виталий Ромейко, путешественник, побывавший почти в двух сотнях походов по Евразии, Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии, ездит в Тунгусский район уже не одно десятилетие. В результате экспедиций московского Дворца пионеров с его участием получено множество ценных данных по тунгусской проблеме.

- Мы, например, изучили район, в котором существует совершенно не обследованный кратер, открытый еще в 1977 году геологом Дорофеевым в 40 км на восток от эпицентра события. Причем Дорофеев указывал, что весь кратер - оплавленный, и отмечал, что за всю его жизнь ничего подобного он не видел… Мы пробивались к этому кратеру, делали выброску на вертолете, но найти его, размером в 50 м, среди тайги - задача очень трудная. Однако фактически он существует, данные профессионального геолога не оставляют сомнений… Местность к востоку от тунгусского падения вообще крайне интересна, она будет исследоваться и дальше. Предполагается, что там был старый вывал (восточный), через который якобы проходил в 1911 году писатель Вячеслав Шишков. Обнаружить этот вывал никто не смог, но на этом восточном направлении есть место, где найдены железные осколки с вкраплениями стекла. До него мы, к сожалению, еще не добрались, но образец их к нам попал. Учитывая, что это самородное железо и что стекло имеет температуру плавления не ниже 2700 градусов, - находка интереснейшая. Этим вопросом занимается нашедший железные самородки исследователь Роман Рубцов.

Образец найденного в 40 км к востоку от эпицентра катастрофы сплава самородного железа со стеклом

Вероятнее всего, Тунгусский метеорит был кометой, говорит Виталий Ромейко. А кометы имеют различные разнородные вкрапления. На известной комете Чурюмова-Герасименко аппаратами были обнаружены глыбы, она не состоит вся изо льда, а похожа на старый вытаивающий снег на дорогах - с песком, мусором на поверхности. Так что кометы могут быть носителями крупных каменных и железных фрагментов.

Виталий Ромейко высоко оценил результаты прошлогодней (25-й по счету!) экспедиции, когда удалось вывезти 19 участников (в том числе 14 школьников) и провести массу исследований, заснять местность с квадрокоптера, обнаружить старые, не поврежденные взрывом участки леса. А вот за будущее этих уникальных не только для Москвы, но и для всей России экспедиций, которые внесли серьезный вклад в изучение тунгусской проблемы, - тревожно. Исследовательская деятельность, по словам Виталия Ромейко, сейчас стала для Дворца на Воробьевых, к сожалению, неактуальной. Но стремление школьников к путешествиям в неведомое никуда не делось, и Виталий Ромейко не теряет надежды на осуществление экспедиции в будущем году. Состоится ли она - вопрос открытый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

110 лет Тунгусскому метеориту: несколько вопросов о произошедшем

Ровно 110 лет назад над дикой красноярской тайгой взорвалось таинственное космическое тело.

30 июня 1908 года произошло событие, которое впоследствии назвали главной загадкой ХХ века. В небе над затерянной тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска раздался взрыв небывалой мощи. Взрывная волна обогнула Землю несколько раз, а в разных местах планеты установились белые ночи. На территории 2000 квадратных километров сожгло и повалило деревья. Землетрясения зафиксировали по всему миру, который с тех пор гадает, что ЭТО было и где ЭТО искать. (подробности)

КСТАТИ

Заставил вздрогнуть всю Землю и бесследно исчез: исполняется 110 лет со дня падения Тунгусского метеорита

30 июня 1908 года, Эвенкия. В 07.14 минут (00.14 по Гринвичу) небо над Подкаменной Тунгуской озарило второе солнце. Оно было гигантским, ярче и жарче первого. Земля содрогнулась: раздался чудовищной силы взрыв, пламя и дым, казалось, застилают все небо. В мировую историю произошедшее вошло, как «падение Тунгусского метеорита». …С тех пор прошло 110 лет, написаны десятки томов научных трудов, но споры не утихают: если это метеорит, то где его следы? А версии все множатся. Их больше сотни. В Красноярске 26 июня пройдет международная конференция специалистов, посвятивших изучению загадочного явления не один десяток лет. С ними поговорили журналисты «Комсомолки» и узнали уникальные детали, о которых еще не известно простому обывателю. (подробности)