Криштиану Роналду о ЧМ-2018: "В России я чувствовал себя счастливым"

СЕГОДНЯ 08:30 2018-07-01T08:45:03+03:00

Криштиану Роналду в Сочи не смог привести свою команду к победе в матче с Уругваем. Фото: REUTERS

После вылета с чемпионата мира португальский форвард заявил, что доволен организацией турнира

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Сборная Португалии проиграла в первой же игре плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года. В 1/8 финала они уступили Уругваю со счетом 1:2. Лидер португальцев Криштиану Роналду после игры подвел итог выступлению на турнире в России:

- Я чувствовал себя здесь счастливым. Турнир хорошо структурирован. Организация ЧМ меня приятно удивила, - заявил Роналду в интервью Globo.

Что же касается планов на турнир, то Криштиану отметил, что у его команды было большое желание одержать победу:

- Пускай результат нас разочаровал, мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Наша команда хотела победить, считаю, что мы играли лучше уругвайцев.

А вот о своем будущем Роналду не стал распространяться. Криштиану уже 33 года и не факт, что он сыграет на следующем чемпионате мира. В Сочи же он сказал:

- Команда продолжит быть одной из лучших сборных мира. У нас есть много молодых игроков, которые желают добиться с командой успехов. Не время говорить о будущем тренерского штаба и футболистов.

Два года назад во Франции сборная Португалии одержала победу на чемпионате Европы 2016. В финальной игре они одержали победу над Францией 1:0 в овертайме. На этом чемпионате мира Португалия дважды сыграла вничью - с Испанией 3:3 и Ираном 1:1, а кроме того победила Марокко 1:0. На счету Роналду - 4 гола во всех играх ЧМ-2018.