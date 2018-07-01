Станет ли лучшим игроком мира француз Килиан Мбаппе

СЕГОДНЯ 13:02 2018-07-01T13:07:58+03:00

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Ему 19, и от этого еще страшнее. Нападающий сборной Франции и «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в пух и прах, вместе с партнерами, конечно, разнес сборную Аргентины. Это после его скоростного прохода, французы заработали пенальти (реализован Антуаном Гризманом), а потом были два его фантастических мяча, сбросившие Месси и компанию с корабля истории.

И это тот самый случай, когда гения «пасут» с первых шагов. Борьба за парня началась еще в 2012 году, когда его, 13-ти летнего мечтал забрать мадридский «Реал». Отец футболиста, выходец из Камеруна, оказался настоящим патриотом Франции, и первый профессиональный контракт Килиан заключил с «Монако». И уже в 16 лет выходил на поле в сильнейшей лиге страны!

А в 18 он провел суперсезон в Лиге чемпионов, став настоящим открытием. И вот тут уже и «Реал» и «Барселоной», и английские гранды открыли кошельки, и начали выторговывать вундеркинда. Но, как мы помним, в семье Мбаппе патриотизм всегда на первом месте. И форвард на правах аренды перешел в набитый до отказа звездами и арабскими деньгами «ПСЖ». Летом парижане должны выкупить парня за невероятные 180 миллионов евро. Впрочем, если Мбаппе продолжит в том же духи, ставки могут значительно вырасти.

6 июля в Нижнем Новгороде Мбаппе и сборная Франции попробуют пройти мощный Урагвай с Ковани («ПСЖ») и Луисом Суаресом («Барселона») в атаке.