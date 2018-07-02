2018-07-02T01:46:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия встретится в Хорватией

Наш корреспондент побывал на матче в Нижнем Новгороде и оценил наших будущих соперников.- сборную Хорватии, которая по пенальти победила Данию
Сергей КИРИЛЛОВ
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1 июля на стадионе «Нижний Новгород» сыграли сборные Хорватии и Дании1 июля на стадионе «Нижний Новгород» сыграли сборные Хорватии и ДанииФото: REUTERS
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Центральная улица Нижнего Новгорода Покровка еще сотрясалась то криков российских болельщиков, а на стадионе уже начинался очередной матч 1/8 финала ХорватияДания. И он в свете последних радостных для нас событий приобретал уже совсем другой интерес. Ведь после победы над Испанией наша команда попадает именно на победителя этой пары.

Станислав Черчесов в это время на стадионе «Лужники» отвечал на вопросы журналистов.

- Сегодня определится соперник. Кто более предпочтителен?

- Отвечу банально. Мы не можем концерт заказывать для себя. Мы и сейчас не выбирали соперника. Играли с Уругваем на победу. Не удалось. Досталась Испания. Кто достанется - с тем и будешь играть. Самое главное, как мы к игре подготовимся. Много команд вылетело, потому что быть хорошим игроком и сильной командой - это одно, но главное - быть таковыми в нужное время, - сказал Черчесов, добавив, что Хорватия и Дания играют в разный футбол.

Действительно, в групповых матчах хорваты рвали соперников кинжальными атаками. Победили Нигерию (2:0), Аргентину (3:0) и Исландию (2:1), выйдя из группы с первого места.

А вот датчане действовали академично и даже осторожно. В третьей игре группового турнира скатали нулевую ничейку с Францией и их освистали даже свои болельщики.

Датчане реабилитировались в их глазах уже на первой минуте, забив хорватам в первой же атаке. А на 4-й хорваты уже сравняли счет. Вот так начало! Но потом обе команды стали действовать осторожно, оставляя позади большие силы.

Во втором тайме датчане как-то незаметно отодвинули игру от своих ворот и создали несколько полу-опасных моментов.

И тут в бой пошли хорваты и стадион взревел. Болельщиков в майках в шашечках и в городе было гораздо больше, а уж тут аккустическое превосходство и вовсе было бесспорно. Кстати, хорваты перед игрой раскатали на Покровке баннер длинной метров в 60 и устроили перфоманс — море волнуется раз — начинали они раскачивать длиннющую тряпку, море волнуется два…

А вот скандинавских болельщиков до Нижнего добралось не так уж и много. И если на игре с Францией сразу несколько секторов были красными, то тут был лишь один островок. Остальные как-то рассыпались по трибунам и погоды не делали.

Футболисты Хорватии начали волноваться на поле минут за 10 до окончания основного времени. Они явно не хотели доводить дело до пенальти, от которых совсем недавно пала сама Испания. Но сделать ничего не удавалось. Мало того, датчане опасно отвечали. Но 1:1 и матч ушел на дополнительные 30 минут.

Вспомнился чемпионат Европы 1992 года, куда датчане попали в последний момент вместо Югославии (там началась война), и стали чемпионами. Вот так же, проскакав темной лошадкой...

А за пять минут до конца овертайма хорваты бьют пенальти. И вратарь датчан Каспер Шмейхель — сын того самого Петера Шмейхеля, который стоял на воротах в 1992 году, берет одиннадцатиметровый от Луки Мудрича... Потомки Ганса Христиана Андерсена пишут новую футбольную сказку.

Но и основное и дополнительное время так и заканчивается 1:1.

И вновь серия пенальти, уже вторая за этот день. В нашем матче блеснул Акинфеев. Здесь тоже творят историю голкиперы. Хорватский вратарь Субашич берет первый пенальти. Шмейхель отвечает своим сейвом… Потом мячи начинают залетать обеим вратарям, и даже от Луки Модрича, пробившего по центру. Но вот Субашич отбивает еще один удар. А Шмейхель творит чудеса, вытаскивая второй удар. И опять хорватский вратарь на коне. Победная точка. И Хорваты в 1\4 финала. Это наши соперники. Быстрые, колючие... но, на первый взгляд, вполне проходимые.

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