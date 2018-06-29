Многонациональная Россия в лицах

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грек

Каподистрия Иоанн

(1776 – 1831)

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граф, министр иностранных дел России (1816-1822), первый правитель независимой Греции (1827-1831)

На российской государственной службе за всю историю Российской империи находились в общей сложности около 150 дипломатов греческого происхождения в ранге посла или посланника. Наиболее яркий и известный пример - Иоанн Каподистрия, который перешел в российское подданство в 1809 г. Каподистрия был участником Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813 – 1814 гг. Император Александр I, ценивший Каподистрию за незаурядный ум, скромность и бескорыстие в денежных и служебных отношениях, отправил его защищать интересы России на Венском конгрессе, где Каподистрия, не имея статуса уполномоченного, с большим искусством добивался выполнения царской программы послевоенного устройства Европы.

Каподистрия проявил себя как талантливый государственный деятель: в частности, он подготовил план русской политики в отношении Турции, по которому Сербия, Валахия и Молдавия должны были превратиться в почти полностью не зависимые от Турции государства. Стремясь обеспечить стабильность международного мира, Каподистрия предложил идею создания организации, которую можно назвать прообразом Организации Объединенных Наций.

Орден Святого Андрея Первозванного

Орден Святого Владимира 1-й степени

Орден Святого Александра Невского

Орден Святой Анны 2-й степени

казах

Чингисхан Губайдулла Жангиров

(1840 - 1909)

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генерал от кавалерии, родоначальник Российских войск связи

Губайдулла был младшим сыном последнего хана Букеевской орды, потомком Чингисхана. Благодаря особым заслугам перед императором Александром II, удостоился чести носить титул «Султана князя Чингисхана».

Долгие годы Губайдулла Чингисхан служил в телеграфном департаменте российской армии. В 1877—1878 гг. участвовал в русско-турецкой войне, был назначен начальником движения телеграфной корреспонденции в действующей армии и получил звание генерал-майора. За храбрость и личную отвагу во время военных действий под Плевной и за радостную весть, сообщенную лично императору, о взятии русскими Гривицкого редута, пожалован собственноручно государем золотой шашкой с надписью «За храбрость».

Заведовал отделением Министерства внутренних дел по вопросам казахского (тогда киргизского) народа и являлся личным советником императора по азиатским проблемам.

Первый и единственный казах, чье имя высечено в Георгиевском зале Кремля в списке военачальников, награжденных орденом Святого Георгия.

Орден Святого Георгия

бурят

Цыбиков Гомбожаб Цэбекович

(1873 – 1930)

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путешественник-исследователь, этнограф, востоковед, государственный деятель, переводчик

В период геополитического соперничества между Британской и Российской империями (за господство в Южной и Центральной Азии) по поручению Санкт-Петербургской академии и Министерства иностранных дел Российской империи совершил путешествие в Тибет в 1899 - 1902 гг. в группе паломников (бурят и калмыков). Спрятав исследовательское оборудование и подвергая опасности свою жизнь, так как проникновение в Тибет иностранцев было запрещено, исследователь тайком производил фотосъёмку и вел дневник.

Во время оккупации Тибета войсками Британской империи выступал в качестве переводчика между представителями российской стороны и Далай-ламой XIII на встрече, организованной в столице Монголии.

В 1920-х гг. Цыбиков являлся одной из важнейших фигур в разработке системы начального, среднего и высшего педагогического и востоковедного образования в Сибири, был одним из создателей Буручкома и профессором Иркутского государственного университета.

Создал учебник по изучению тибетского языка, который выдержал три переиздания и для Российской империи и СССР оставался единственным учебником разговорного тибетского языка, написанным отечественным автором.

Орден Святой Анны III степени

Орден Святого Станислава II и III степени

Премия имени Н. М. Пржевальского Русского географического общества

Азербайджанец

Керимов Керим Аббас-Алиевич

(1917 – 2003)

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советский ученый-инженер, один из основателей советской космической программы

В течение 20 лет проходил службу в Центральном аппарате Министерства обороны. В сентябре 1960 г. был назначен начальником управления Главного управления ракетного вооружения (ГУРВО), с 1964 г. возглавил Центральное управление космических средств (ЦУКОС). Участвовал в подготовке первого пилотируемого полета человека в космос. С 1965 г. руководил Главным космическим управлением в Министерстве общего машиностроения, которое занималось созданием ракетной и космической техники. Спустя год стал председателем Государственной комиссии по пилотируемым полетам и руководил ею в течение 25 лет. В октябре 1967 г. Керимову было присвоено звание генерал-лейтенанта за успешную стыковку на орбите между двумя беспилотными космическими аппаратами («Космос-186» и «Космос-188»).

С 1974 г. курировал работы, связанные с запуском и эксплуатацией орбитальной станции «Мир», а в 1975 г. - подготовку совместного советско-американского полета «Союз» — «Аполлон».

Герой Социалистического Труда

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Два ордена Ленина

Орден Красной Звезды

Ленинская премия

Сталинская премия третьей степени

Государственная премия СССР

башкир

Темиргазин Кадыр Рахимович

(1913 – 1963)

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советский геолог-нефтяник, доктор геолого-минералогических наук

После окончания геологического факультета Казанского университета работал геологом в лабораториях Башнефтекомбината, затем - начальником геологического кабинета Центральной научно-исследовательской лаборатории объединения «Башнефть». После окончания Великой Отечественной войны возглавил данную лабораторию, а затем и

Горно-геологический институт Башкирского филиала АН СССР. Позднее стал заведующим лабораторией геологии нефти и газа Горно-геологического института.

Одним из первых дал описание пород Ишимбайского нефтяного месторождения. Результаты исследовательской работы Темиргазина оказали влияние на повышение эффективности поисково-разведочных работ на нефтяных и газовых месторождениях, что вывело Башкирию на первое место по добыче нефти в СССР.

Два ордена «Знак Почёта»

Орден Отечественной войны II степени

Орден Красной Звезды

грузин

Багратион Петр Иванович

(1765 – 1812)

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генерал от инфантерии Российской империи

Военная карьера будущего генерала от инфантерии началась в 17-летнем возрасте, когда он был зачислен рядовым в Астраханский пехотный полк, и продлилась ровно 30 лет.

Багратион участвовал в Русско-турецкой войне 1787—1791 гг., боевых действиях на Кавказе (1789—1791 гг.), польских кампаниях 1792 и 1794 гг. Отличился при штурме крепости Очаков (русско-турецкая война) и взятии Праги (польская кампания 1794 г.), чем впечатлил А.В. Суворова и стал его приближенным и учеником.

В феврале 1799 г. получил чин генерал-майора.

В Итальянском и Швейцарском походах Суворова в 1799 г. генерал Багратион приобрел славу бесстрашного военачальника, проявлявшего хладнокровие в самых отчаянных сражениях. В дальнейшем был активным участником войны против Наполеона в 1805 – 1807 гг., возглавив арьергард российской армии.

Участвовал в русско-шведской войне 1808—1809 гг. Руководил Аландской экспедицией 1809 г., в ходе которой его войска, преодолев по льду Ботнический залив, заняли Аландские острова и вышли к берегам Швеции.

Возглавлял Дунайскую армию в русско-турецкой войне 1806—1812 гг. Весной 1809 г. произведён в генералы от инфантерии (данный чин соответствовал чинам адмирала и действительного тайного советника).

Стал героем Отечественной войны 1812 г., отличившись в сражении при Бородино. В этом же сражении был ранен осколком ядра и скончался спустя 17 дней после ранения. Перезахоронен на Бородинском поле.

Орден Святого Александра Невского

Орден Святого Георгия 2-й ст.

Орден Святого Владимира 1-й ст.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного

русский

Кулибин Иван Петрович

(1735 – 1818)

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выдающийся изобретатель, инженер, механик-самоучка

В юношеском возрасте обучился слесарному, токарному и часовому делу. Дальнейшие годы жизни посвятил механике. Среди известных изобретений конструктора: уникальные карманные часы с механизмами часового боя и театра-автомата с крошечными фигурками, прожектор, речное судно с вододействующим двигателем, микроскоп, гидравлическое устройство перекачки воды, механические протезы, самокатная повозка.

Императрица Екатерина II, восхищенная талантом 34-летнего самоучки-механика, поручила ему руководить производством станков, астрономических, физических и навигационных приборов и инструментов в механической мастерской Петербургской академии наук.

Проектировал мосты через Неву и Волгу, удивляя современников точностью расчетов.

Дважды, в 1792 и в 1799 гг., Кулибин монтировал часы «Павлин», работы английского механика Джеймса Кокса, которые постоянно экспонируются в Павильонном зале Малого Эрмитажа.

Большинство изобретений Кулибина не было реализовано при его жизни, так как они значительно опередили свое время.

немец

Шильдер Карл Андреевич

(1785 - 1854)

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инженер-генерал, генерал-адъютант,

выдающийся изобретатель

Служил с 1803 г. В 1820-х гг. командовал лейб-гвардии сапёрным батальоном, затем получил должность начальника инженеров гвардейского корпуса, которую занимал вплоть до последних дней своей жизни. Участвовал во многих сражениях, в том числе, под Аустерлицем (1805 г.), в турецком походе (1828 г.), в Польской войне (1831 г.)

Шильдеру принадлежит честь изобретения и создания первой русской подводной лодки, это был первый в мире подводный ракетоносец.

Лодка представляла из себя судно с цельнометаллическим корпусом, способное к погружению на глубину 12 м. Для наблюдения из погруженной лодки была применена «оптическая труба» - прототип перископа. Для движения - поворотные складывающиеся гребки, напоминающие утиные лапы. Вооружение лодки состояло из подводной мины и шести ракет. Лодка передвигалась при помощи ручного привода. Испытания судна в присутствии императора были проведены 29 августа 1834 г. на Неве.

Мысль изобретателя значительно опередила свое время.

армянин

Карапетян Шаварш Владимирович

(1953 - по настоящее время)

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спортсмен-подводник

Карапетян известен не только своими спортивными рекордами: на его счету – десятки спасенных людей. Трижды Карапетян оказывался в экстремальных ситуациях. Первый раз это произошло 8 января 1974 г. Карапетян возвращался со спортивной базы в Ереван на автобусе, где в тот момент находилось более тридцати пассажиров. На крутом подъёме водитель заметил неполадки в работе мотора, остановил автобус и вышел из салона. В тот же момент неуправляемый автобус покатился вниз со склона. В попытке остановить автобус и избежать падения в ущелье Карапетян локтем разбил стеклянную стенку, отделявшую кабину от салона, дотянулся до руля и резко направил автобус в сторону горы.

Спустя два года Карапетян стал свидетелем несчастного случая: 16 сентября 1976 г. спортсмен, его брат и друг совершали утреннюю пробежку и случайно оказались на месте падения троллейбуса в Ереванское озеро. Карапетян принялся спасать людей из воды. Он передавал брату спасённых людей, а брат — на лодку, из лодки — в машину. На глубине 10 метров при нулевой видимости Шаварш разбил ногами заднее окно троллейбуса и вытащил 46 пассажиров из 92. 20 из них удалось вернуть к жизни. В ходе спасения людей получил травмы.

15 февраля 1985 г. Карапетян стал участником спасения людей на пожаре в Спортивно-концертном комплексе в Ереване. Карапетян оказался на месте возгорания одним из первых и принялся помогать пожарным. В ходе спасения людей получил ожоги и травмы.

Заслуженный мастер спорта СССР

Орден «Знак Почёта»

Медаль «За спасение утопающих»

Медаль «За отвагу»

11-кратный рекордсмен мира

13-кратный чемпион Европы

7-кратный чемпион СССР по подводному плаванию

даргинец

Нурбагандов Магомед Нурбагандович

(1985 - 2016)

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лейтенант полиции

Подвиг:

9 июля 2016 г. Магомед с родственниками отдыхал в лесу недалеко от села Сергокала. Утром к их палатке подошли пять вооружённых человек и в грубой форме стали будить отдыхающих. После короткой словесной перепалки был застрелен двоюродный брат Магомеда - Абдурашид, вступившийся за малолетнего брата, которого ударил ногой один из нападавших. Узнав, что Нурбагандов является действующим сотрудником полиции, нападавшие затолкали Магомеда и его брата в багажник машины, а затем, отъехав на некоторое расстояние от зоны отдыха, застрелили Магомеда Нурбагандова.

Нападавшие, называвшие себя рекрутами запрещенного в России «Исламского государства», снимали всё происходящее на камеру мобильного телефона. Впоследствии боевики были задержаны, а просмотр оригинала видеозаписи позволил установить геройский поступок Нурбагандова. Стало известно, что перед убийством Магомеда принуждали призвать своих коллег уйти с работы, но он, наоборот, сказал о том, чтобы они продолжали свою работу: «Работайте, братья!»

Герой Российской Федерации

нанаец

Бельды Николай Иванович (Кола Бельды)

(1929 — 1993)

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певец, популярный артист эстрады

Рос и воспитывался в школе-интернате, откуда в 12-летнем возрасте во время Великой Отечественной войны сбежал на фронт, приписав себе два лишних года, и стал юнгой Тихоокеанского флота. Участвовал в боевых действиях в Корее. Выступал в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота.

Популярность пришла к певцу в конце 1950-х гг. и держалась до конца его жизни. Герои его песен — чукчи, нанайцы, удэге, нивхи, орочи, ханты, коми, бесхитростные, добродушные труженики — рыболовы, моряки, охотники, оленеводы. Кола Бельды воспевал красоту тундры и Крайнего Севера, поэтизировал занятия малых народов. Он пел про Чукотку, Нарьян-Мар, Сахалин, про тундру и тайгу. Одна из самых известных песен в его исполнении – «Увезу тебя я в тундру».

Заслуженный артист РСФСР

осетин

Хетагуров Коста Леванович

(1859 - 1906)

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осетинский поэт, драматург, публицист

Коста Хетагуров считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 г. он выпустил поэтический сборник «Осетинская лира», в котором были впервые опубликованы стихи для детей на осетинском языке.

Хетагуров много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин «О́соба» (1894).

Стихи и поэмы Коста Хетагурова, любившего повторять «…я пишу то, что уже не в силах бываю сдерживать в своем изболевшем сердце», переведены почти на десятки языков мира. Многие фразы из них стали крылатыми.

Так, известны его строки:

Весь мир - мой храм,

Любовь - моя святыня,

Вселенная - отечество мое.

русский

Кашинский Иван Григорьевич

(1772 - 1846)

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штаб-лекарь Лефортовского госпиталя, воздухоплаватель

Стал первым человеком в России, самостоятельно поднявшимся в небо при помощи летательного аппарата. За несколько лет до этих событий Александр I снял запрет, введенный Екатериной на воздухоплавание в России, и иностранцы смогли подниматься на воздушном шаре, заполненным водородом, перед публикой в Москве и Петербурге, зарабатывая таким образом деньги. В прессе тех лет существуют свидетельства относительно двух совершённых Кашинским полётов с присутствием человека в гондоле.

Перед первым полетом штаб-лекарь выпустил объявление, в которой сообщалось, что он «…поднявшись в 5 часов по полудни на весьма великую высоту на воздух, если только будет благоприятствовать погода, сделает опыт с парашютом, и по отделении оного от шара, поднимется еще гораздо выше для испытания атмосферы» (Московские ведомости, 16 сентября 1805 г., № 74, С. 2049).

Шар и парашют были выполнены Кашинским самостоятельно на собственные средства. Своими опытами он надеялся заинтересовать знатных особ, которые покровительствовали иностранцам-воздухоплавателям, думая, что они предпочтут оказать поддержку соотечественнику. Его надежды не оправдались. Ввиду отсутствия материальной поддержки Кашинский вскоре вернулся к своей основной специальности врача.

якут

Кулаковский Алексей Елисеевич

(1877- 1926)

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поэт, ученый, просветитель, историк, один из основоположников якутской литературы

Первые произведения Кулаковского были написаны в 1897 г. на русском языке — «Вправе ли русские гордиться своим именем?» и «Главнейшие достоинства поэзии Пушкина». А в 1900 г. он написал стихотворение "Заклинание Байаная", считающееся первым произведением якутской письменной культуры. По заданию литературно-переводческой комиссии создал проект литературного государственного языка якутов. Вместе с ученым-лингвистом Семеном Новгородовым составил якутский алфавит.

Кулаковский не только переводил русские произведения на якутский язык, считая, что необходимо приобщать свой народ к достижениям общероссийской культуры. Он стремился сделать и якутскую народную мудрость достоянием русской культуры: в частности, он собрал и обработал 1080 якутских пословиц и перевел их на русский язык.

Вершиной творчества Кулаковского является поэма «Сон шамана» (1910 г.), в которой писатель размышляет о судьбе родного народа и проблемах современного ему мира, предсказывает будущую войну с Германией, которая должна была разразиться, по его мнению, через 30 лет. Трагические картины войны и её последствия, описанные в поэме, стали для советских людей реальностью Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

чуваш

Яковлев Иван Яковлевич

(1848-1930)

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педагог, ученый, просветитель, писатель

Иван Яковлев внес большой вклад в развитие чувашской национальной письменности и литературы.

Большой заслугой И.Я. Яковлева является создание чувашского алфавита на основе кириллицы, издание первого чувашского букваря, а также сотен книг учебной, религиозной, художественной, исторической, естественнонаучной, музыкальной, методической и другой литературы на чувашском языке.

В своем завещании чувашскому народу И.Я. Яковлев написал: «Верьте в Россию, любите ее и она будет вам матерью».

татарин

Рамеев Башир Искандарович

(1918 — 1994)

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учёный-изобретатель, разработчик первых советских ЭВМ (Стрела, Урал-1)

В 17-летнем возрасте Б. И. Рамеев стал членом Всесоюзного общества изобретателей. Затем поступил в Московский энергетический институт. Из-за ареста отца Б. И. Рамеев был отчислен из института и после долгих поисков работы устроился техником в Центральный научно-исследовательский институт связи. Участвовал в Великой Отечественной войне. В послевоенное время работал в Центральном научно-исследовательском институте № 108 под руководством И. Брука. В начале 1947 г., слушая передачи «Би-Би-Си», Рамеев узнал о том, что в США создана ЭВМ «ЭНИАК», и почувствовал желание заняться этой новой областью науки и техники. В мае 1948 г. он был принят инженером-конструктором в Лабораторию электросистем Энергетического института АН СССР, а в августе 1948 г. Рамеев и Брук представили первый в СССР проект «Автоматической цифровой электронной машины».

Среди множества разработок Рамеева — ЭВМ «Стрела», серия ЭВМ «Урал».

Орден Трудового Красного Знамени

Сталинская премия (1954)

Золотая медаль ВДНХ СССР

мариец

Нурминский Сергей Андреевич

(1839-1914)

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выдающийся педагог, просветитель марийского народа, ученый, переводчик, священник

Внес большой вклад в развитие прогрессивных тенденций в педагогике, этнографии и истории, всеми силами боролся за приобщение марийцев и других народов Поволжья к подлинному образованию. Он ратовал за открытие марийских школ и поддержку учителей из мари, занимался составлением букваря на марийском языке. Сергей Андреевич Нурминский известен не только как выдающийся педагог-просветитель марийского народа, но и как талантливый литератор-публицист, автор многих этнографических очерков и статей. Всего с 1870 по 1893 гг. им было опубликовано 23 статьи и книги. Его главные работы: «Очерк религиозных верований черемис», «Влияние монастырей на расселение народное в Казанском крае», «Инородческие приходы». Им составлены для вятского губернского статистического комитета карты и списки инородческих поселений Вятской губернии.

удмурт

Верещагин Григорий Егорович

(1851-1930)

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писатель, просветитель, этнограф, священнослужитель

В течение более 50 лет занимался сбором, исследованием и публикацией материалов, касающихся истории, языка, обычаев, традиций, верований и религиозных обрядов, а также художественной культуры (песен, легенд, преданий, сказок, загадок, пословиц и поговорок и т.д.) удмуртского и русского народов. Кроме того, он писал стихотворения, поэмы, пьесы на русском и удмуртском языках.

Верещагин стал первым удмуртом, профессионально занявшимся этнографическим изучением своего народа. Сосредоточив в своих руках богатый фольклорно-этнографический материал, он сделал его достоянием широкого круга исследователей. Проводил экспедиции на собственные средства.

После революции ученый трудился над составлением удмуртско-русского и русско-удмуртского словарей, печатался в журналах и газетах.

коми-пермяк

Балуев Анатолий Данилович

(1946 - 2013)

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кинорежиссёр и сценарист, яркий представитель уральского документального кино

После окончания киноведческого факультета ВГИКа поступил на Свердловскую киностудию и работал там в качестве редактора научно-популярных фильмов. В дальнейшем работал как режиссер и сценарист.

За свою жизнь снял около 20 фильмов. Особо следует отметить его режиссерский дебют — фильм «О, велосипед!» по праву вошедший в число лучших короткометражных картин студии. Эта лента имела положительные отзывы в прессе, многократно демонстрировалась Центральным телевидением, пользовалась большим успехом на международном кинорынке, а на XVI Всесоюзном кинофестивале спортивных фильмов в г. Ленинграде была отмечена призом и дипломом «За остроумное решение темы». Многие из фильмов Анатолия Балуева транслировались центральными телеканалами.

Лауреат государственной премии Российской Федерации в области искусства и литературы

Член академии киноискусств «НИКА»

Главный приз международного фестиваля «Золото ФИПА» в Биаррице (Франция)

долганка

Аксёнова Огдо (Евдокия) Егоровна

(1936-1995)

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основоположница долганской литературы, сказочница и переводчица

В 1973 г. вышла первая книга на долганском языке - сборник стихов О. Аксёновой «Бараксан».

Она много кочевала по тундре, записывала народные сказания, песни, легенды. Активно работала над созданием словаря и азбуки на долганском языке.

Все творчество поэтессы посвящено своей малой Родине:

«Я с малых лет люблю Таймыр,

Укрытый тундровым ковром.

Здесь Родина моя, мой мир,

Мои снега и отчий дом…».

Как собирателю национального фольклора О. Аксёновой удалось записать и спасти от забвения 130 пословиц, 20 примет о природе, 30 сновидений, а также игры, в которые играют дети долган.

русский

Волков Федор Григорьевич

(1729 – 1763)

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русский деятель искусства, актер, режиссер

Считается основателем русского театра. 30 августа 1756 г. был официально учреждён «Русский для представления трагедий и комедий театр», положивший начало созданию Императорских театров России, а Фёдор Волков был назначен «первым русским актёром».

Занимался написанием пьес и песен, художественным оформлением спектаклей. Играл на многих инструментах и создавал музыку к спектаклям.

Именно Волкову было доверено в честь коронации Екатерины II в Москве устроить большой многодневный маскарад невиданной пышности.

ингуш

Ведзижев Геберт Мусаевич

(1936-2013)

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доктор медицинских наук, профессор, член Российской академии наук, онколог

Более 50 лет занимался медициной – хирургией, онкологией, ортопедией, травматологией. Значительное место в его врачебной практике занимала детская онкология. Ведзижев не просто спасал жизни маленьким пациентам, ему удавалось избежать ампутации конечностей. Именно этому «ноу-хау» были посвящены и его научные разработки, тема его докторской диссертации: «Органо-сохраняющие операции в костной онкологии».

Его научные разработки были признаны на международном уровне, пользовались большим успехом на конференциях в Японии, Финляндии, Испании, Австрии, США, Дании.

После его смерти в 2013 г. онкологическому диспансеру в с.п. Плиево (Республика Ингушетия) присвоено имя Г.М. Ведзижева.

коряк, чукча

Дауркин Николай Иванович

(1734 - 1795)

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путешественник-исследователь, арктический мореход, географ, картограф, переводчик

После смерти родителей (мать происходила из чукчей, отец – из коряков) жил среди русских, где был крещен.

В дальнейшем участвовал в экспедициях на Чукотку. В частности, описал русское поселение на Аляске – Кынговей.

В 32-летнем возрасте получил чин сибирского дворянина за заслуги путешественника-исследователя.

Составил новую карту Чукотки, активно участвовал в заключении русско-чукотского мира и принятии чукчами русского подданства, при переговорах с чукотскими тойонами в Гижигинской крепости в 1775 и 1778 гг.

В 1786 Н. Дауркин был включен в состав экспедиции И. Биллингса - Г. Сарычева, участвовал в знаменитом санном походе

вдоль побережья Чукотки от Берингова пролива до Нижнеколымска. Значительной заслугой путешественника является обеспечение дружественного отношения воинственного местного населения к экспедициям.

Северо-восток Чукотского полуострова носит имя Дауркина.

чеченец

Эсамбаев Махмуд Алисултанович

(1924 – 2000)

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артист балета, танцовщик, актёр, хореограф и балетмейстер

Юность Махмуда пришлась на годы Великой Отечественной войны, он танцевал во фронтовой концертной бригаде на передовой, на строительстве оборонительных сооружений, в военных госпиталях.

В дальнейшем был солистом Киргизского театра оперы и балета, филармонии Чечено-Ингушской АССР. Много выступал в Москве и за рубежом.

Создал первую сольную танцевальную программу в СССР «Танцы народов мира». Снялся более чем в 10 отечественных фильмах.

Герой Социалистического Труда

Орден Ленина

Народный артист СССР

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Орден Дружбы народов

Орден Отечественной войны II степени

Три ордена Трудового Красного Знамени

русский

Сидоренко Александр Игнатьевич

(1911—1985)

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альпинист, кинодокументалист

Несмотря на освобождение от воинской обязанности по причине обморожений пальцев, полученных в экспедиции 1938 г., он добровольцем вступил в ряды Красной армии.

В августе - сентябре 1942 г. вместе с другими альпинистами организовал эвакуацию более 1500 жителей посёлка Нижний Баксан (ныне — город Тырныауз), в том числе 230 детей на южную сторону Главного Кавказского хребта. Эвакуация, длившаяся около месяца, прошла без единого несчастного случая. В феврале 1943 г. был в составе группы альпинистов, водрузившей советский флаг и удалившей штандарты с нацистской символикой с высочайшей точки Европы — западной вершины Эльбруса.

После войны совершил ряд первовосхождений на Памире. С 1955 г. работал на киностудии Союзспортфильм. Будучи режиссёром и оператором, он снял около 200 фильмов о различных спортивных соревнованиях, проходивших на территории СССР и других стран.

Заслуженный работник культуры РСФСР

туркменка

Кулиева Мая (Мамаджан)

(1920-2018)

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советская оперная певица

Первая туркменская исполнительница европейского оперного репертуара.

В 1941 г. стала артисткой Туркменского государственного академического театра оперы и балета. Затем работала оперной солисткой, главным режиссером и режиссером-постановщиком этого же театра.

Выступала на сцене Большого театра в Москве. Занималась возрождением оперного искусства в Туркменистане. Кроме концертной деятельности снималась в кино.

Народная артистка СССР

Герой Туркменистана

украинец, русский

Макаренко Антон Семёнович

(1888 - 1939)

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выдающийся педагог, писатель

Много работал с беспризорными. Его метод, в частности, состоял в том, чтобы помочь ребенку найти любимое дело в школе (предмет или кружок), которое бы он изучал и осваивал с удовольствием.

Многие воспитанники Макаренко, бывшие беспризорники, впоследствии добились успехов в профессии, стали педагогами, писателями, основателями и директорами школ. Среди его выпускников есть орденоносцы и герои Великой Отечественной войны.

Автор многочисленных произведений о педагогике. Собрание его сочинений печаталось миллионными тиражами в СССР.

В честь Макаренко были учреждены награды за достижения в области просвещения: Орден им. А.С. Макаренко, медаль А.С. Макаренко

белорус

Сухой Павел Осипович

(1895 - 1975)

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авиаконструктор, один из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации

Начинал свою деятельность как инженер в Конструкторском бюро А.Н. Туполева.

П. Сухой создал истребители И-4, И-14, рекордные самолёты АНТ-25 (боевой вариант ДБ-1) и АНТ-37бис «Родина» (боевой вариант ДБ-2).

Позднее разработал ближний бомбардировщик Су-2, получивший применение в первые годы Великой Отечественной войны, и его модификации. В 1942 – 1943 гг. в конструкторском бюро, которым руководил П. Сухой, были созданы штурмовик Су-6, а позднее – истребитель Су-7 со скоростью полёта, вдвое превысившей скорость звука, и истребители-перехватчики Су-9, Су-11, Су-15.

Всего под руководством П. О. Сухого разработано более 50 конструкций самолётов.

Дважды Герой Социалистического Труда

Лауреат Сталинской, Ленинской, Государственной премий

еврей

Ботвинник Михаил Моисеевич

(1911 - 1995)

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шахматист

В истории шахмат с именем Михаила Ботвинника связана целая эпоха. Он первым утвердил приоритет советской шахматной школы в мировых шахматах. Увлекся шахматами в 12 лет.

Он - основатель и бессменный руководитель «Школы Ботвинника», где совершенствовались самые талантливые юные шахматисты Советского Союза.

Сыграл за свою жизнь 1202 партии и участвовал в 59 турнирах.

Более 50 лет проработал во Всесоюзном научно-исследовательском институте электроэнергетики. В последние десятилетия жизни в собственной лаборатории работал над проблемой компьютерного моделирования человеческого мышления.

1-й советский чемпион мира по шахматам (6-й в истории шахмат)