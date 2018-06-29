Бельгийская модель снялась голой у Стены Плача

СЕГОДНЯ 13:35 2018-06-29T14:04:04+03:00

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Очередная фотосессия бельгийской модели Марисы Папен спровоцировала громкий скандал. Девушка выложила на своей страничке в социальной сети обнаженные снимки на фоне Стены Плача в Иерусалиме.

Провокационными снимками девушка навлекла на себя гнев верующих. Пользователи, подписанные на Марису, заявили, что такое поведение неприемлемо. Тем более, что Храмовая гора является священным местом для людей со всего мира, не только иудеев, но и христиан и мусульман.

В свою очередь сама модель рассказала, что снимок был сделан с крыши соседствующего с Храмовой горой дома, владелец его – мусульманин. Интересно, что мужчина согласился пустить на крышу своего особняка и модель, и фотографа даже после того, как они рассказали ему об идеи и характере фотосессии.

Более того, в ответ на возмущение пользователей и замечания о том, что снимки модели переходят все границы, девушка заявила, что фото ее прекрасного тела не может быть оскорбительным, передает телеканал «360».

Напомним, что это далеко не первая провокационная фотосессия Папен. Так, год назад девушка попала в египетскую тюрьму после того, как снялась обнаженной в храме Карнак около Люксора и выложила фотографии в интернет.

Мариса утверждает, что цель ее «обнаженных акций» - заставить людей по-новому взглянуть на свое тело, а также «раздвинуть рамки религии и политики», пишут «Дни.ру».

Отметим, что у модели есть и поклонники, которые поддерживают ее «смелые» поступки и восхищаются очередным «подвигом» Папен. Они считают поведение девушки не только уместным, но и достойным восхищения.