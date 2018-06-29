Пять важных правил охраны труда

СЕГОДНЯ 16:35 2018-06-29T16:38:32+03:00

Соблюдение этих норм поможет вам сохранить жизнь и здоровье в случае ЧП на работе

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По данным Международной организации труда более 2,3 млн человек в год лишаются жизни из-за несчастных случаев на производстве, около 313 миллионов становятся инвалидами в результате производственных травм и еще 160 миллионов теряют здоровье из-за профзаболеваний.

Избежать многих потерь позволяет соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, подчеркивают эксперты. Вместе со специалистами Фонда социального страхования (ФСС РФ), который отвечает за помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве, профзаболеваний и реабилитацию таких работников, мы подготовили путеводитель по важным правилам, которые нужно знать каждому.