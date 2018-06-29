Самая красивая болельщица сборной России вызвала оторопь, показав в студии радио «Комсомольская правда» сексуальное декольте
За этой эффектной блондинкой, что свела с ума не только футбольные трибуны, но и западные таблоиды, «охотятся» все скандальные ток-шоу.
Самая красивая болельщица России: «Я не снималась в порно»
Наталья Немчинова поразила «акул пера» не только своей красотой, но и откровенными фотографиями в Сети, после которых появились слухи, что фотомодель якобы снималась в фильмах для взрослых. И только потом выяснилось, что эти горячие фото, облетевшие мировой Интернет, отправил в Сеть бывший возлюбленный красотки.
Самая красивая болельщица сборной России приехала в студию радио «Комсомольская правда»Фото: Олег ЧИРКОВ
Обо всем об этом и не только самая красивая болельщица сборной России рассказала, приехав в студию радио «Комсомольская правда» (полную версию интервью с Натальей Немчиновой читайте в еженедельнике «КП» - Ред.), с порога поразив мужчин смелым декольте. Кстати, в жизни Наталья даже красивее, чем на фото.
- Наташ, как называется топик, в котором ты сегодня пришла?
- Я не знаю, как он называется. Просто топик (смеется.)
Наталья Немчинова с порога поразила мужчин смелым декольтеФото: Олег ЧИРКОВ
- Ты всегда так ходишь по городу?
- Сегодня, да. У меня такое настроение. Более закрытую одежду я надеваю на официальные мероприятия. Сейчас чемпионат мира, я не работаю, гуляю по Москве со своим молодым человеком и, конечно же, мне нравится привлекать внимание к себе (смеется). Мне нравится, когда меня фотографируют. Все ко мне позитивно относятся: никто не щипал, не трогал. Но без молодого человека я на Никольскую, где полно фанатов, стараюсь в таком виде не выходить (смеется).
- Как ты относишься к нашим девушкам, которые стремятся к знакомству с иностранцами?
- Если люди хотят познакомится, зачем им мешать? Я не осуждаю футбольные романы. Это личное дело каждого. Если девушка свободная от отношений, то я не понимаю, почему ее наши мужчины осуждают. Мне кажется, в основном жалуются те парни, которые сидят дома у компьютера. Ребят, выходите на улицу, знакомьтесь, не комплексуйте, будьте активными.
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- А как советуете себя вести нашим мужчинам, которые хотят познакомиться, но стесняются?
- Будьте позитивными, общайтесь, но не хватайте девушек, ведите себя прилично.
- Как ваш парень относится к вашей популярности?
- Спокойно. Он уверен в себе. Он видит внимание ко мне, ему это нравится.
Наталью уже окрестили самой красивой болельщицей русской сборной.Фото: REUTERS
- Какие мужики в сборной тебе симпатичны?
- Любимчиков нет. Но больше всех мне нравился Дзагоев. Я дико переживала, когда он получил травму. Надеюсь, он поправится. У нас есть шанс победить. Еще хочу отметить Дзюбу, Головина, Черышева.
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- В порнографии я никогда не снималась. Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести. Я стараюсь не обращать внимания на то, что обо мне говорят, - призналась Наталья в интервью «RT на русском» (подробности).
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