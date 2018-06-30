Ксения Собчак снова беременна

СЕГОДНЯ 16:29 2018-06-30T16:51:34+03:00

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Ксения Собчак живет на таких высоких оборотах, что можно только позавидовать. Когда в 2016 году она родила первенца Платона, многие были уверены, что телеведущая уйдет хотя бы в короткий декрет, но уже через две недели она вела корпоративы и продолжила работать как журналист. Похоже, не планирует уходить в декретный отпуск самая известная женщина России и во второй раз. Разговоры об интересном положении супруги Максима Виторгана на днях подтвердила приятельница ведущей, жена рэпера DinoMC, Марина Кузьминых, более известная под псевдонимом Мишаня.

Мишани

Собчак появилась на премии журнала FB в компании жены хип-хоп-исполнителя DinoMC Мишани. В комментариях под фото с мероприятия последняя ответила на вопрос подписчика «А Собчак беременная что ли?» лаконичным «да».

Ведущая мероприятия Ксения Собчак

Надо отметить, что слухи о второй беременности бывшего кандидата в президенты России появились еще в июне на кинофестивале «Кинотавр». Собчак заметно поправилась и стала выбирать для светских приемов просторные наряды, да и старалась не появляться на пляже в купальнике.

А 24 июня Собчак и ее супруг были ведущими благотворительного фестиваля «Настроение — лето» в Москве. Надев сарафан с баской, Ксения не оставила поводов сомневаться в своей беременности: наряд предательски подчеркивал округлившийся живот, на что и обратили внимание пользователи Сети.

В интервью программы «Вечерний Ургант» Ксения признается, что после рождения ребенка ее взгляды сильно изменились. Если раньше она не слишком любила детей, а чужие малыши даже вызывали у нее раздражение, то теперь Собчак совершенно иначе смотрит на материнство.

«Это прекрасно. Когда появляется свой ребенок, это непередаваемое ощущение. Если раньше в самолете кричал чей-то ребенок, первая мысль – почему у меня такие билеты, я не смогу поспать. А теперь думаю: «Может, колики? Может, у меня есть травка с собой специальная? Надо помочь». Для сына сама делаю пюре, никаких пакетиков, и приучаю к раздельному питанию», — рассказала с улыбкой Собчак.

Будучи беременной в первый раз, Ксения Собчак не прекращала свою работу, продолжала ходить на светские вечеринки, не оставляла занятия спортом, что помогло ей сохранить подтянутую форму и быстрее восстановиться после родов. Не следуя за модой, она предпочла рожать не за рубежом, а под Москвой в клинике «Лапино». Она много сил уделяет воспитанию маленького Платоши, стремясь дать ему лучшие образование и воспитание. Так, например, на днях ведущая отдала сына учиться английскому. Несмотря на то, что ему всего 1,5 года Ксения считает, что мальчику пора уже знать второй язык, чтобы уметь говорить на нем свободно.