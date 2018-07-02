На 50 островах в Красном море построят новый курорт

СЕГОДНЯ 13:18 2018-07-02T13:25:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Для туристов Красное море - практически синоним Египта. Были времена, когда в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летали по миллиону россиян в год. Да, есть еще израильский Эйлат и иорданская Акаба. Но посмотрите на карту, они расположены на узеньком Акабском заливе на самом северном краешке Красного моря. Но море огромное! Даже обидно, это ж сколько пляжей пропадает. И климат отличный – круглый год загорай-купайся. И подводный мир уникальный. И песочка чистого сколько хочешь, пустыня кругом.

Но кроме географии есть еще политика с экономикой. И почему туристы не слетаются на красноморское побережье Судана, Эритреи и Йемена, вполне понятно. Не комфортно, не спокойно, не богато (это мягко говоря).

Почти весь восточный берег Красного моря – это Саудовская Аравия, а тамошние строгие законы тоже не располагают к пляжному отдыху. Мало того, даже визу обычному туристу получить нереально.

Вполне возможно, скоро будет по-другому. В Саудовской Аравии появится курорт на Красном море размером с Бельгию! 34 тысячи квадратных километров. Пятьдесят островов и еще 180 километров побережья между городами Амладж и Аль-Джав. Все в расчете на иностранных туристов: визы по прибытию, роскошные отели, пляжи-рестораны, яхтенная марина, инфраструктура для дайвинга.

Разрешат ли женщинам раздеться?

Вероятно, на новом курорте будут “более мягкие нормы социального поведения”. Насколько мягкие, пока непонятно. Можно ли будет загорать в купальнике (сейчас-то женщинам надо покрывать себя с головы до пят), разрешат ли алкогольные напитки (сейчас они под строгим запретом), дискотеки и другие развлечения? Курорт будет не просто особой экономической зоной, а “полуавтономной территорией”. Так что все возможно.

Когда начнут строить?

Строить начнут в 2019 году, а первых гостей ждут в 2022-м. А потом, к 2035 году, – по миллиону туристов в год и по 6 миллиардов долларов прибыли.

Что ещё, кроме пляжа?

Совсем рядом – археологический комплекс Мадаин-Салих, входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Две тысячи лет назад здесь был город Хегра, центр караванной торговли в Набатейском царстве. В столице царства вы, вполне возможно, бывали. Это Петра в Иордании – удивительно красивый город в розовых скалах. В общем, отпуск теоретически вырисовывается очень даже неплохой: пляж, дайвинг, экзотическая экскурсия... Как лететь? Есть аэропорт в городе Янбу, примерно в двух часах езды от будущего курорта. Но в проекте прописано и строительство новой воздушной гавани.

Зачем это Саудовской Аравии?

Все просто: чтобы экономика страны не зависела исключительно от нефти. Вот Объединенные Арабские Эмираты на пляжном отдыхе и шопинге отлично зарабатывают. А чем Красное море хуже Персидского залива?

Деньги на мечты

В курорт вкладывается на только сама Саудовская Аравия (акционерное общество, отвечающее за развитие курорта, принадлежит государственному фонду, во главе которого стоит принц Мухаммед ибн Салман). Соинвестор грандиозного проекта - Ричард Брэнсон. Предприниматель-мечтатель, основатель Virgin, не новичок в туристическом бизнесе.

“Когда мне предложили вложить деньги в курорт на Красном море, я сразу согласился. У меня уже есть туристические проекты на Карибах, этот опыт пригодится и в Саудовской Аравии”, - пишет Брэнсон в своем блоге. - Это абсолютно нетронутая природа! На островах я видел, как плавают в море черепахи, огромные скаты и дюгони (редкие морские млекопитающие, их еще называют “морскими девами”, похожи чем-то и на китов, и на тюленей. - Ред.). Это одно из самых чудесным мест, что я видел. А Мадаин-Салих впечатлил меня даже больше, чем Петра. Думаю, Virgin запустит там несколько воздушных шаров, чтобы туристы могли любоваться горами и памятниками древней цивилизации. Я очень рад, что эта часть Саудовской Аравии станет открыта для всего мира.

Брэнсон, впрочем, не зря поет песни - Саудовская Аравия, в свою очередь, вложила миллиард долларов в космические проекты Брэнсона. Все довольны.

Острова будущего

Проект “Красное море” - часть общей стратегии развития страны Vision 2030. Она состоит из 80 мега-затей, каждая минимум на миллиард долларов. Что еще, кроме курорта? Парк аттракционов Qiddiya, вдвое больше Диснейленда. Небоскреб “Королевская башня” в Джедде высотой в километр побьет рекорд башни Бурдж-Халифа в Эмиратах. Суперскоростной поезд Hyperloop (привет тому же Ричарду Брэнсону и Илону Маску). “Город будущего” Неом, живущий полностью за счет альтернативных источников энергии, с летающими автомобилями-беспилотниками и роботами везде, где только можно. Его тоже построят на Красном море, но уже на самом севере, рядом с Египтом и Иорданией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Турция возродит древний порт

Красноморский проект есть и у Турции. Но он рассчитан на специфического туриста.

Турция арендовала у Судана на 99 лет порт Суакин – остров, соединенный с материком дамбой, удобную бухту и часть побережья вокруг острова. Договор подписан в конце 2017 года, в Суакин приезжал лично турецкий президент Эрдоган.

Турки считают Суакин почти своим: много веков он принадлежал Османской империи. Построен был еще в античные времена, в средние века процветал – вел торговлю с Индией, сюда ходили венецианские купцы. Но потом вся активность переместилась в Порт-Судан, расположенный в 50 км к северу. Древний город в руинах, хотя некогда прекрасные здания и историческую мечеть еще можно восстановить.

За что и решила взяться Турция. В планах – реставрация исторических памятников, обустройство порта и создание инфраструктуры для туризма. Турки рассчитывают, что в Суакин потянутся путешественники. Но, в первую очередь, хотят превратить город в место отдыха для паломников, отправляющихся в Мекку – для этого порт удобно расположен, оттуда и сейчас ходят паромы в Саудовскую Аравию. О пляжных отелях речи пока не идет.

Кстати, Судану принадлежат 750 км красноморского побережья, но туристов тут крайне мало. И это в основном дайверы – подводный мир в этой части Красного моря уникален. Любители погружений с аквалангом обычно приходят к суданским рифам на судах и яхтах из Египта: на борту живут и ныряют, так комфортнее и безопаснее.

КСТАТИ

Чартеры в Египет могут начать летать уже осенью

После победы России над Египтом на чемпионате мира только ленивый не пошутил, что теперь-то чартеры в Хургаду точно разрешат. А если серьезно?

Воздушное сообщение между Москвой и Каиром восстановлено еще в апреле. “Аэрофлот” и Egypt Air выполняют по нескольку рейсов в день. Спрос на билеты, судя по несусветным ценам, есть: у “Аэрофлота” на июль и август мест в эконом-классе практически не осталось. Самый дешевый вариант прямого перелета, что удалось найти на сайте российского перевозчика, потянул почти на 50 тысяч рублей. При всем уважении к фараонам, за такие деньги лететь не хочется.

Министр транспорта Евгений Дитрих пообещал, что переговоры по чартерам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Россия и Египет проведут сразу после чемпионата мира. Египетские коллеги приезжали поболеть за свою команду, словечко замолвили. Если так, то осенью, вполне возможно, наши туристы снова смогут летать на красноморские курорты Страны пирамид напрямую. И дешево. Проекты проектами, а сейчас Хургада и Шарм выглядят куда реальнее.