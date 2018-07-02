2018-07-02T13:44:18+03:00
Телевидение

«Это же "Игра престолов"»! Софи Тернер рассказала, каким будет финал сериала

Актриса упомянула и о судьбе своего персонажа, Сансы Старк
Роман Рыжиков
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Софи "Санса" Тернер рассказала, каким будет последний сезон «Игры престолов»Софи "Санса" Тернер рассказала, каким будет последний сезон «Игры престолов»Фото: кадр из фильма
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Еще больше крови и смертей. Таким, по словам Софи Тернер, будет заключительный сезон любимого сериала миллионов.

«Это же «Игра престолов»! Она станет еще эмоциональнее и напряженнее!» - приводит слова актрисы Esquire.

Также Тернер призналась, что рада тому, как завершится история Сансы Старк, ее персонажа:

- Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой-то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия. - заявила актриса.

Тернер даже сделала татуировку с изображением головы лютоволка и надписью, в которой содержится спойлер финала.

«Игра престолов» увидела свет в 2011 году на канале НВО. На следующий день после показа последней серии седьмого сезона исследовательская служба Nielsen опубликовала данные, согласно которым эпизод посмотрели 12,1 миллиона телезрителей. Это стало рекордом среди сериалов.

Премьера восьмой части запланирована на весну 2019 года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Софи Тернер сделала татуировку со спойлером финала "Игры престолов"

Сайт Mashable обнаружил в Инстаграм фото, на котором была отмечена актриса культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер. На ее руке красовалась татуировка с изображением головы лютоволка и надписью «Стая выживает» (подробности)

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