Вождение автомобиля в нетрезвом виде: со 2 июля 2018 года вступают в силу новые поправки

СЕГОДНЯ 14:50 2018-07-02T15:31:23+03:00

Что нужно знать водителям об изменениях в законе со 2 июля 2018 года, которые касаются вождения автомобиля в нетрезвом виде

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Подозреваемых в пьянке за рулем будут проверять не только с помощью алкотестера, но и по анализу крови. Такие поправки внесли в кодекс административных правонарушений. Со 2 июля они вступают в силу.

До сих пор факт употребления алкоголя устанавливали с помощью алкометра, в который надо дуть. Прибор показывал количество алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ответственность наступает при 0,16 мг алкоголя или 0,3 промилле. Теперь к допустимым методам исследования прибавляется еще и анализ крови. Состояние опьянения зафиксируют, если в 1 литре крови водителя содержится 0,3 г (или более) этилового спирта.

Как пояснили в МВД, поправки – техническая корректировка. Они нужны для водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП. Чтобы можно было привлечь их к ответственности за пьяное вождение, если в крови обнаружится алкоголь.

Ответственность, кстати, остается прежней. За вождение в нетрезвом виде, если это не привело к уголовному преступлению, водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок 1,5-2 года.

Для борьбы с пьянством готовится еще ряд инициатив. Первое чтение в Госдуме прошел законопроект, разрешающий забирать машину у нетрезвых водителей пока те не выплатят штраф. МВД подготовлены поправки, позволяющие брать под стражу на время расследования водителей, регулярно садящихся за руль в пьяном виде. Полиция также планирует увеличить штраф за отказ дунуть в алкометр с 30 тысяч до 35 тысяч рублей.

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