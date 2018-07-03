«Хочешь большой, но чистой любви?»: Анастасия Волочкова сделала шпагат на сеновале

СЕГОДНЯ 01:35 2018-07-03T01:47:49+03:00

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На пляже, на яхте, на крыше белого «Майбаха», доске для серфинга и на спине лошади – кажется, Анастасия Волочкова делала шпагаты везде, где только можно. Но фантазия звезды сцены неиссякаема – и Настя нашла новое место, где она может похвастаться своей растяжкой. И это… сеновал! Балерина сделала свой коронный шпагат на куче свежескошенной травы, а результатом, как водится, похвасталась в Инстаграме. Как тут не вспомнить бессмертную цитату из фильма Марка Захарова «Формула любви»: «Хочешь большой, но чистой любви? Тогда приходи вечером на сеновал». 42-летняя Анастасия в последнее время то и дело намекает в своем Инстаграме на новую любовь, и скорее всего, игривый шпагат на сене – это виртуальный привет ее новому поклоннику.

Судя по специальной обуви для верховой езды, в которой она сфотографировалась, Анастасия в выходные, как обычно, отправилась покататься на лошади. Утомившись, прекрасная наездница решила отдохнуть на травке – а заодно продемонстрировать отличную растяжку и глубокое декольте. Чтобы сельский колорит ощущался по полной, Настя украсила макушку пучком травы.

- Сеновал, - лаконично подписала Волочкова серию пасторальных снимков.

Инстаграм звезды ежедневно пополняется ее полуобнаженными фотографиями и кокетливыми постами, в которых Анастасия то и дело рассказывает о своей новой любви. Новый избранник Волочковой сейчас не в Москве, и своими эротичными снимками в соцсетях балерина посылает воздыхателю любовные приветы. Заодно будоража воображение сотен тысяч подписчиков ее Инстаграма.

Месяц назад Волочкова дала отставку своему предыдущему поклоннику – 40-летнему программисту Михаилу. Мужчина съехал из дома звезды. Так что теперь Анастасия снова свободна. И, разумеется, такая роскошная женщина просто не может долго быть одна. Неудивительно, что у Волочковой так быстро появился новый поклонник. Тем более, что Настя – натура увлекающаяся, и для творческого вдохновения ей просто необходимо любить и быть любимой.

Имя своего поклонника Анастасия не раскрывает и только хвастается шикарными букетами, которыми задаривает ее щедрый кавалер.

- Когда и почерк цветов тоже становится новым... – виртуально благодарит его звезда сцены на своей страничке. - Какое же это счастье - быть любимой!

Балерина не упустила случая сфотографироваться на сене. Фото: Инстаграм.

Щедрый кавалер осыпает Анастасию не только цветами, но и подарками. Один из них - кольцом с огромным камнем, красующимся у нее на пальце. Как сообщила артистка, это турмалин Параиба, обрамленный бриллиантами. Турмалины Параиба – неоново-голубые драгоценные камни, которые добываются из рудника Баталья в бразильском штате Параиба. Своим ярким голубым цветом они обязаны высокому содержанию меди. Ювелиры уверяют, что необычные турмалины даже могут светиться в темноте. Бразильские камни считаются достаточно редкими, и стоимость отдельных экземпляров достигает 10 тысяч долларов за карат. Судя по внушительным размерам камня Волочковой, ее турмалин – действительно сокровище, которое стоит немалых денег.

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