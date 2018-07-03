Болельщик из Мексики прилетел в Россию, чтобы исполнить мечту своих погибших детей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-07-03T15:18:29+03:00

Сын Хильберто - Диего - был бы счастлив оказаться на Чемпионате мира. Фото: из личного архива

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Семья Мартинес - мама, папа и двое деток - мечтала попасть на Чемпионат мира. Купили билеты, заказали майки сборной со своими именами и стали ждать. Но в Россию глава семьи Хильберто прилетел один… За два месяца до мундиаля его жена и дети разбились в автокатастрофе.

Трагедия случилась 28 апреля 2018 года. На минивэн Мартинесов, притормозивший на светофоре, врезался пикап Chevrolet Silverado. На скорости 150 км/ч! Погибли все, кто был в семейном авто: 6-летняя Миа, 8-летний Диего, 42-летняя Вероника и её 50-летний брат Хорхе. А у Хильберто в это время были дела, он не смог поехать с семьёй. И остался жив...

Похоронив семью, мексиканец, конечно же, и думать забыл о Чемпионате мира. Мужчина ходил к психологу, но всё равно не мог оправиться от потери. Ему не хотелось ничего ровным счётом. Всё изменил звонок кумира его сына - вратаря сборной Мексики Гильермо Очоа. «Твой сын станет ангелом, который даст мне крылья», - сказал безутешному отцу футболист.

Семья Мартинесов болела футболом! Фото: из личного архива

Хильберто рассказал Globo, что в тот вечер услышал в голове голос сына. Диего сказал ему: «Папа, ты должен поехать, ты должен жить».

Тогда мексиканец взял Fan ID жены и детей и полетел в Россию исполнять их мечты. На каждый из матчей мексиканец надевал все четыре паспорта болельщика и приносил футболки близких.

Хильберто посетил пять матчей. Фото: из личного архива

«Это всё ради твоей семьи», - написал Хильберто вратарь мексиканцев Гильермо Очоа после сенсационной победы над Германией.

Хильберто сходил к Большому театру, о чём мечтала его дочь. Миа занималась балетом.

Проехал на поезде от Москвы до Петербурга, как хотела его жена. Вероника обожала историю и мечтала пройтись по питерским музеям.

Хильберто всюду возит с собой футболки с именами детей. Фото: из личного архива

И даже желание сына — автограф Неймара — удалось исполнить. Каким-то образом его история дошла до бразильского футболиста, которым восхищался погибший Диего. Неймар был растроган и передал Хильберто свою футболку с автографом для Диего. А также футболист записал для мексиканца видео: «Знаю, что вы здесь ради семьи, ради исполнения их мечты... Я буду и дальше играть в футбол ради твоего и своего сына, и ради всех семей, которые любят футбол».

Хильберто исполнил мечты любимых. Фото: из личного архива

Кстати, это именно Неймар и сборная Бразилии отправили Мексику домой. Но Диего бы не расстроился: он любил красивый футбол. И сам мечтал стать футболистом.

Сейчас Хильберто Мартинес возвращается из России домой. Желаем ему найти в себе силы жить дальше.