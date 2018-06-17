2018-06-17T20:03:46+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Ничего себе! Германия проиграла Мексике 0:1 первый матч на чемпионате мира по футболу в России

Единственный гол в матче забил Ирвинг Лосано
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мексика сенсационно выиграла у чемпиона мира, сборной ГерманииМексика сенсационно выиграла у чемпиона мира, сборной ГерманииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В воскресенье, 17 мая, в Москве на стадионе "Лужники" свой первый матч на чемпионате мира по футболу 2018 сыграла команда Германии. Действующие чемпионы мира провели стартовый поединок против команды Мексики. И встреча прошла по очень внезапному сценарию.

Статус фаворита турнира и матча немцам оказалось очень тяжело подтвердить. С первых же минут поединка мексиканцы включили жесткий прессинг и четкую игру в обороне. Итог таких страстных действий не заставил себя долго ждать.

После затяжной атаки сборной Мексики на 35-й минуте Ирвинг Лосано мощным ударом низом открыл счет в этой игре. Трибуны "Лужников", на которых было очень много мексиканцев, взревели от восторга. До конца первого тайма счет так и не поменялся.

Второй тайм встречи не принес забитых голов - мексиканцы смогли удержать сенсационные победные 1:0 в матче с Германией.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Германия - Мексика.

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