«Битва за наследство»: гражданская жена покойного «Иванушки» Яковлева просит признать его невменяемым

СЕГОДНЯ 17:57 2018-07-03T18:15:29+03:00

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На Троекуровском кладбище прошло открытие памятника Олегу Яковлеву, ушедшему из жизни год назад от пневмонии. Гранитное сооружение стоимостью почти 2 миллиона рублей завалили цветами поклонники. У могилы артиста прошла панихида при участии духовника Олега Яковлева, который освятил памятник певцу.

Однако гражданской жены Яковлева Александры Куцевол на панихиде не было. Она не пожелала встретиться с родственниками певца даже на кладбище, поэтому приехала на погост рано утром. Как оказалось, Яковлев не упомянул свою гражданскую жену в числе наследников. В эти дни между Куцевол, племянницей покойного и его однокурсником состоятся 2 судебных заседания, в рамках одного из них Александра Куцевол будет пытаться признать певца невменяемым (мол, он составлял завещание в измененном состоянии — Ред.), а его наследников (племянницу артиста Татьяну Яковлеву и однокурсника Романа Радова) — недостойными.

Напомним: в начале битвы за наследство Александра Куцевол пыталась доказать, что Яковлев был тайно на ней женат.

— Александра прислала нашему нотариусу бумагу: мол, она уже около пяти лет состоит с Олегом в законном браке, — рассказывала в интервью «КП» племянница певца Татьяна Яковлева. — Олег всегда говорил, что на Куцевол он жениться не намерен. А теперь Саша говорит, что они с Олегом пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек.

kp_star_onlinekp Год назад ушёл из жизни Иванушка Олег

Татьяна Яковлева отправила официальный запрос в Сербию, чтобы узнать, был ли заключен брак между ее дядей и Александрой Куцевол.

— Недавно я получила ответ из Сербии, что брак между Куцевол и Олегом заключен не был, — говорит Татьяна Яковлева.

— Последние 10-15 лет большое распространение в нашей стране получил так называемый гражданский брак. И ничего плохо он в себе не несёт, но, как показал опыт печальных расставаний, и хорошего в нем совсем ничего нет...

К каким бы юристам ни обращалась гражданская жена покойного, имущество гражданского супруга поделить она не имеет право, что-либо требовать по суду нет никаких законных оснований. То есть, прожив 5-10-15 лет с мужчиной, в случае, если его вдруг не стало, гражданская жена не может претендовать и рассчитывать ни на что! — говорит адвокат Юлия Никифорова. — В отличие от таких стран, как Америка, где после 3 лет совместного проживания брак признаётся официальным.

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