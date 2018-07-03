Такое «победобесие»: пиарщица похвасталась, как вычищает ватников

СЕГОДНЯ 10:59 2018-07-03T11:28:42+03:00

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Вот только-только мы пережили историю с банком "Точка", в котором топ-менеджер призналась в соцсетях, что не брала на работу тех, кто считает Крым российским - так теперь новая напасть. На арене директор по пиару и взаимодействию с госорганами мебельно-строительной компании "Леруа Мерлен" Галина Панина. Мадам наткнулась на "новость": пьяные фанаты после матча с Испанией сожгли фанатку. Проверять ее правдивость Панина не стала, зато опубликовала разгромный пост в Фейсбуке.

"Об умении праздновать: сегодня ночью в Новопеределкино пьяные фанаты сожгли девушку. Я не видела это в новостях - не смотрю, мне моя стажерка рассказала. Она там живет. У меня все. #победобесие. И пока я вскрываю ватку (ватников, патриотов, - ред.) и удаляю тут, сообщаю: один из подписчиков уточнил, что это была дочь сотрудника МЧС. Это ж как у нашего народа рефлекс обгадить то работает всех несогласных! Мы любую реформу благодарно проглотим, лишь бы было кого топить. Очень интересно", - написала Панина.

Пост про «ватку» и «победобесие» Панина по-тихому удалила. Но вскрылась еще одна пикантная подробность...Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Да, девушка действительно пострадала. Но это было еще до серии пенальти.

- Простой фактчек в группах упомянутого Ново-Переделкино дает простую инфу. Там на поле за интернатом действительно найдена некая пострадавшая девушка со страшными ожогами. Нападение произошло в 19.30-19.50, в это время шла серия пенальти как раз и праздновать было ну вообще на тот момент нечего. Судя по тому, что пишут местные, место очень криминальное. Девушке здоровья. С криминальными местами надо бороться. Со слухами тоже. Оценивать никого не буду, - написала в «Телеграме» журналистка Екатерина Винокурова.

А на пиарщицу Панину и без этого уже обрушился вал критики из непечатных слов. Пост про «ватку» и «победобесие» Панина по-тихому удалила. Но вскрылась еще одна пикантная подробность. Оказывается, ненавистница ватников читает лекции патриотичной молодежи на форуме «Территории смыслов». И, возможно, не бесплатно…

- Ну живет барышня в стране, народ которой считает «ваткой» - ну ее право. Ну тиражирует фейковые новости. Имеет право, поскольку закон тут нигде не нарушен. А то что барышня - дура, притом дура мерзкая -так это факт ее биографии и беда ее близких, - написала в «Фейсбуке» известная журналистка Марина Юденич. - Задавать вопросы #леруамерлен по поводу «качества человеческого материала»(с), который они берут на работу тоже дело зряшное. Частная компания, могут хоть женщин низкой социальной ответственности привлекать на менеджерские позиции. Но вот к #росмолодежь у меня вопрос есть: что делает человек с таким отношением к своей стране и своему народу на форуме #территориясмыслов? Чему учит молодых людей? И - да - уважаемые коллеги, можете не сомневаться, я этого вопрос задам не только здесь. Спрашивать у барышни, не противно ей брать деньги у того самого государства от которого ей так тошно - как вы понимаете - бесполезно. Эти сраму не имут. Как покойники.

Вот бы на этом Паниной остановиться, извиниться или просто молчать, раз уж свой скандальный пост удалила. Но нет. Барышню понесло. Мол, как вы смеете оскорблять меня, дворянку-белую кость?!

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