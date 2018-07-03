«Ни грамма фотошопа»: Галкин показал Пугачеву без прикрас
На два месяца знаменитая пара Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими 4-летними двойняшками Гарри и Лизой укатили на Кипр, где арендовали дом у моря. Недавно к ним присоединилась старшая дочь АБ певица и актриса Кристина Орбакайте с мужем Михаилом и дочерью Клавдией.
Максим Галкин в последнее время часто радует в своем Инстаграме фотографиями и видео не только детей, но и своей супруги.
Артист поделился свежим фото 69-летней Примадонны российской сцены, показав ее без прикрас, без фотошопа и фильтров.
- Девушка с реки, - так назвал свою супругу в Инстаграме Максим Галкин. - Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо. Вот такая любовь!
Напомним: Алла Пугачева и Максим Галкин стали встречаться с 2001 года. АБ не раз признавалась, что она счастлива с юмористом.
— Мне повезло: Максим (Галкин) любит меня такую, какая я есть, — улыбается на расспросы о своем браке Алла Пугачева. - Мне хорошо только там, где есть мой Максим.
КСТАТИ
Пугачева познакомилась с Галкиным, когда ему было всего три года
- Фотобомба из прошлого. 1979 год. ГДР. Мои родители на ужине с Аллой, - подписал архивный снимок в своем Инстаграме Максим Галкин.
Как выяснилось, с Примадонной поп-сцены будущего артиста познакомил не Киркоров, как принято считать, а родители Максима (подробности)
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