Пиарщица, «вычищавшая ватников» - КП: «Написала это на эмоциях»

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-03T15:24:57+03:00

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Соцсети бурлят от нового скандала. Пиарщица «Леруа Мерлен» Галина Панина сказала, что пьяные фанаты сожгли женщину после матча Испания-Россия. Когда из-за этого фейка в ее адрес посыпались оскорбления, она написала, что вычищает и удаляет ватников из комментариев. Блогеры узнали, что еще Панина читает лекции для патриотичной молодежи на форуме «Территория смыслов». «КП» свзялась с пиарщицей и взяла у нее эксклюзивное интервью.

- Что вы имели в виду под "ватой"?

- Я написала об этом в посте по совету Генеральной прокуратуры. Ватой я назвала представителей ультра-патриотических настроений. "Вата" появилась, как эмоциональная реакция на их оскорбления. Все началось с того, что Марина Юденич перепостила новость и посыпались оскорбления. Они эмоционально меня оскорбили. Я эмоционально ответила. Это было в стиле "сам такой". Вы меня оскорбили - я вас оскорбила.

- Вы будете с Юденич судиться?

- Да, готовлю личный иск.

- И вот по поводу той погибшей девушки. Пишут, что это Юлия Анискина. Якобы она покончила жизнь самоубийством, находилось на учете психиатров - не первый раз себя поджечь. Говорят, она работала в "Леруа Мерлен".

- Кто работал в "Леруа Мерлен"? Юля? Боже.. Нет, конечно. Это первый раз слышу. И имя ее не знала. Я писала по сути с просьбой: может кто-то что-то слышал. В ответ я получила кучу грязи. Я в посте указала, что это не новость. Мне об этом сказала стажерка, девушка, которая там живет.

- Были какие-то отклики от руководства?

- Да, мы готовим запрос в администрацию Московской области с просьбой принести официальные извинения, потому что были допущены оскорбления в адрес сотрудника "Леруа Мерлен". Во-вторых, нужно работать с агрессией в сети. Это очень серьезно. Общество готово поверить во все, лишь бы не было ничего светлого и доброго.

- Вы продолжите читать лекции на молодежных форумах, там, «Территория смыслов»?

- Да, если у них это будет в повестке - ради Бога. Я усилю курсы по подготовке психологической людей к кибербуллингу.

Пост про «ватку» и «победобесие» Панина удалилаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«НАЗЫВАТЬ НАРОД ВАТОЙ – МЕРЗКО»

Внимание к скандалу привлекла известная журналистка Марина Юденич. «Комсомолка» дозвонилась ей, чтобы узнать ее версию конфликта.

- Пусть подает в суд, - сказала "КП" Юденич. - Я увидела у кого-то из друзей перепост ее поста про "вату" и "победобесие". Когда я такое читаю, в моей душе возникают очень негативные эмоции. Поэтому я написала то, что я думаю. Ровно в этом месте я поставила точку. А дальше произошло то, что произошло. Мы долго говорим о создании в России гражданского общества. Вот оно, судя по реакции, сформировалось. Может, не всегда эта реакция приятна, корректно сформулирована, иногда скипидарна - какая есть, другого народа у нас нет. Надо думать о своих словах в соцсетях. Извиняться я не буду. Высказала ее резко, но в рамках закона. Могу повторить. Это глупость и мерзость называть народ "ватой" и ставить тэг "победобесие". И человек, который себе это позволяет, дурак.

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Вот только-только мы пережили историю с банком "Точка", в котором топ-менеджер призналась в соцсетях, что не брала на работу тех, кто считает Крым российским - так теперь новая напасть. На арене директор по пиару и взаимодействию с госорганами мебельно-строительной компании "Леруа Мерлен" Галина Панина. Мадам наткнулась на "новость": пьяные фанаты после матча с Испанией сожгли фанатку. Проверять ее правдивость Панина не стала, зато опубликовала разгромный пост в Фейсбуке (подробности)