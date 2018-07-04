2018-07-03T22:48:04+03:00
Общество

Роскачество сравнит ранние и поздние арбузы

Эксперты расскажут, правда ли, что ранние арбузы накачаны нитратами, а также впитывает ли ягода выхлопные газы на развалах у дорог. А пока назвали пять важных качеств арбуза
Анна КУКАРЦЕВА
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Арбуз должен выглядеть свежим, целым, чистым, с правильной «арбузной» окраской и блеском коркиАрбуз должен выглядеть свежим, целым, чистым, с правильной «арбузной» окраской и блеском коркиФото: Юлия Лоза
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Что еще исследовать летом, как не любимые всеми арбузы? В своем новом масштабном исследовании специалисты Роскачества сравнят ранние июльские и поздние, августовские и сентябрьские арбузы. Будут искать нитраты, пестициды, изучат микробиологию и выяснят, нет ли вирусов (особых, арбузных). Проверят сахаристость (сладость) и попробуют на вкус. Исследуют арбузы аж по 147 параметрам! А также попытаются понять – правда ли, что арбузы из развалов у дорог хуже (или лучше), чем в супермаркете.

- Один из самых распространенных вопросов об арбузах - есть ли в них нитраты, - говорит директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. - Сразу несколько испытательных центров будут проводить мониторинг по расширенной группе данных элементов. Также арбузы будут проверены на наличие пестицидов. Есть распространенное мнение, что после обработки ягод химические вещества частично могут остаться на кожуре и подкорке. Однако стоит сказать, что в мякоть они, как правило, не попадают.

Почему арбуз не сладкий

У экспертов есть такой показатель сладости арбуза - количество в мякоти растворимых сухих веществ, то есть сахара: лактозы, глюкозы и сахарозы. Стандартный показатель в бахчеводстве – 11% сухих веществ. Это минимальное число, от которого начинается отсчет. Если количество сухих веществ ниже, то плод либо не дозрел, либо сорт самого арбуза не предполагает ярко выраженный сладкий вкус.

Нам эти цифры ни о чем не говорят, но в будущем исследовании эксперты в лаборатории определят это процентное соотношение. В целом средний показатель всех российских арбузов – 11-12%. По-настоящему спелый и сладкий арбуз даст показатель в 14%.

Но, как пояснят эксперты, часто полосатым ягодам просто не хватает солнца, чтобы набрать необходимую сладость. Тем более, что снимают их слегка недозрелыми, чтобы арбузы не испортились в дороге – чем спелее и слаще арбуз, тем выше вероятность, что в дороге он лопнет или забродит.

Как выбрать арбуз: советы от Роскачества

1. Блеск и чистота

Внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с правильной «арбузной» окраской и блеском корки.

2. Дефектов - немного

На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин. То есть дефекты могут быть (при перевозке возможно всякое), но качественным арбуз останется в том случае, когда общая площадь внешний повреждений не превышает одной восьмой части поверхности. Но лучше, если их не будет вовсе.

3. Кончик – короткий

Кончик или стебель арбуза не должен быть слишком длинным, но и совсем под корень обрезанным – тоже. Его длина не должна превышать 5 см.

4. Мякоть – не перезрелая

Если говорить о внутреннем содержании арбуза, то его мякоть должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами.

5. Где бы ни купили – мойте

Даже если арбуз идеально красив внешне, вымыть его все равно имеет смысл, ведь на корке могут быть пестициды. Поэтому тщательно промойте корку теплой водой, можно даже с мылом.

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