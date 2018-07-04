Звезда «Мажора» Павел Прилучный экстренно госпитализирован

СЕГОДНЯ 15:50 2018-07-04T16:06:34+03:00

Супруга, с которой он еще недавно планировал развестись, ухаживает за ним

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Еще два дня назад супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце публиковала в своем инстаграме, где они с мужем катаются на байке, а уже вчера, 3 июля сам актер опубликовал видео с больничной койкой с капельницей в руке. Сначала появилась новость, что у Прилучного подозрение на сердечный приступ, но оно не подтвердилось. Потом речь шла о том, что у звезды «Мажора» невроз. Но все слухи развеяла супруга актера, которые во-первых, успокоила фанатов, заявив, что Павлу уже лучше, и что в больнице он восстанавливается после осложнений, связанных с гриппом.

«С Пашей ничего страшного не произошло – ему назначили витамины. Он недавно перенес грипп, поэтому сейчас восстанавливается после болезни», - заверила Муцениеце «СтарХит».

Павлу уже лучше, и в больнице он восстанавливается после осложнений, связанных с гриппомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последнее время семья актеров была в центре внимания из-за их расставания – супруги не скрывали, что в их отношениях все не так гладко. Однако им все же удалось найти точки соприкосновения и сохранить брак, в котором царит любовь. Некоторые посчитали, что Павел и Агата намеренно говорили о предполагаемом разводе, чтобы вызвать ажиотаж вокруг своих персон. Муцениеце жестко пресекла такие слухи и сообщила, что никогда не станет придумывать подобные истории ради всеобщего интереса. Павел и Агата воспитывают двоих детей – пятилетнего сына Тимофея и двухлетнюю Мию.

Напомним, 30-летний Павел Прилучный известен по сериалам «Мажор», «Закрытая школа» и «Квест». Он также снялся в фильмах «Любовь с ограничениями», «На игре», «Соловей-Разбойник» и сериалах «Метод Фрейда», «Клуб» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

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Накануне в Instagram Агата поделилась видео, на котором она с мужем катается на мотоцикле, при этом она нежно обнимает Павла. Супруги выглядят счастливыми и кажется, что их отношения ничего не омрачает. Подписчики сразу же засыпали пост комплиментами и поздравлениями с воссоединением. Сами звезды никак не прокомментировали эту ситуацию. (подробности)